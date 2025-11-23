Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер объяснил, стоит ли Суркису увольнять Шовковского
Украина. Премьер лига
Украинский тренер объяснил, стоит ли Суркису увольнять Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский гранд нуждается в изменениях

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о возможном изменении тренера в расположении киевского Динамо. Специалист считает, что киевский гранд нуждается в изменениях.

– Многие специалисты высказываются по поводу отставки Шовковского, но есть и те, кто говорит, что от этого ничего не изменится.

– Я не очень люблю говорить об отставке, поскольку сам являюсь тренером. Иногда меня справедливо увольняли, а иногда и нет, но это такая профессия и здесь обижаться не стоит.

Можно снова привести пример «Шахтера», когда команда выиграла чемпионат при Игоре Йовичевиче, но с тренером попрощались, потому что не такой футбол хотели видеть. Они искали дальше и нашли тренера, который сейчас энергетически может завести молодежь. Да, у него немного опыта тренерской работы, но в клубе решили, что Арда Туран может дать толчок команде.

Александра Шовковского я знаю еще с молодости, когда он работал под руководством Анатолия Крощенко. Это один из немногих футболистов, хорошо учившихся в школе, а это уже уважение. Но его тренерские решения буксуют, я не вижу контакта с игроками. Бросается в глаза безвольность команды, а это то, на что должен влиять тренер. Нет эмоций. После игры смотришь на футболистов, и создается впечатление, что они уже привыкли к таким результатам. Изменения назрели.

В нынешнем сезоне Динамо занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Олег ШАНДРУК: «По игре было заметно, что мы приехали побеждать»
ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом
Динамо Киев Александр Шовковский Олег Федорчук отставка Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
