Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо

Известный украинский тренер Олег Федорчук объяснил, почему Александр Шовковский не подаст в отставку с поста главного тренера киевского Динамо после ряда провальных результатов.

– Почему наставник «Динамо» сам не последует после таких, мягко говоря, неудачных результатов?

– Не знаю. Наверное, потому, что у нас нет культуры ухода из команды. Это относится и к политике. В этом отношении мы недоразвитая страна. Не тянешь, иди, но сохрани лицо, а главное – внутреннюю энергию, – сказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Динамо занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.