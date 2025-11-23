Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Олег Федорчук высказался о коуче «Динамо»
Известный украинский тренер Олег Федорчук объяснил, почему Александр Шовковский не подаст в отставку с поста главного тренера киевского Динамо после ряда провальных результатов.
– Почему наставник «Динамо» сам не последует после таких, мягко говоря, неудачных результатов?
– Не знаю. Наверное, потому, что у нас нет культуры ухода из команды. Это относится и к политике. В этом отношении мы недоразвитая страна. Не тянешь, иди, но сохрани лицо, а главное – внутреннюю энергию, – сказал Федорчук.
В нынешнем сезоне Динамо занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.
