Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 14:33 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:06
Олег Федорчук высказался о коуче «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Олег Федорчук объяснил, почему Александр Шовковский не подаст в отставку с поста главного тренера киевского Динамо после ряда провальных результатов.

– Почему наставник «Динамо» сам не последует после таких, мягко говоря, неудачных результатов?

– Не знаю. Наверное, потому, что у нас нет культуры ухода из команды. Это относится и к политике. В этом отношении мы недоразвитая страна. Не тянешь, иди, но сохрани лицо, а главное – внутреннюю энергию, – сказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Динамо занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Кривбасс – Верес – 2:2. Безумный камбек. Видео голов и обзор
Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ
«О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ
Singularis
В чём позор поражения в футболе? Это же  только игра. Какой клуб не проигрывал слабейшим? Смотрим на Ливерпуль - Ноттингем 0:3 и это НЕ  позор. Это - футбол!
vbrjkf
Сам ти недорозвинений !  Щоб щось патякати , та й ще публічно, треба самому мати хоч якісь досягнення на цьому поприщі, екперд...
