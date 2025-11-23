Климчук стал автором 30-го дубля в ворота Динамо

28-летний нападающий «Колоса» Юрий Климчук стал игроком 15-го клуба элитного дивизиона, чьи представители делали дубли в матчах с «Динамо» в чемпионатах Украины. Между тем его дубль оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в динамовские ворота. Чаще других «выстреливали» дуплетом футболисты «Шахтера» – 6 раз, «Днепра» и «Черноморца» – по 4.

Самым быстрый дубль оформил Сергея Чуйченко из «Ворсклы», который 20 сентября 1996 года забил свой второй мяч киевлянам на 13-й минуте встречи. А самым скоростным стал дуплет Юрия Максимова из «Борисфена», который 8 мая 2004-го дважды поразил ворота бело-синих с интервалом в одну минуту.

К слову, второй гол Юрия Климчука оказался для него 40-м в карьере. 34 мяча он забил в УПЛ и 6 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые дубли клубов в матчах с Динамо в чемпионатах Украины