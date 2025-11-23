Климчук стал автором 30-го дубля в ворота Динамо
По два мяча забивали киевлянам игроки 15 клубов элитного дивизиона
28-летний нападающий «Колоса» Юрий Климчук стал игроком 15-го клуба элитного дивизиона, чьи представители делали дубли в матчах с «Динамо» в чемпионатах Украины. Между тем его дубль оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в динамовские ворота. Чаще других «выстреливали» дуплетом футболисты «Шахтера» – 6 раз, «Днепра» и «Черноморца» – по 4.
Самым быстрый дубль оформил Сергея Чуйченко из «Ворсклы», который 20 сентября 1996 года забил свой второй мяч киевлянам на 13-й минуте встречи. А самым скоростным стал дуплет Юрия Максимова из «Борисфена», который 8 мая 2004-го дважды поразил ворота бело-синих с интервалом в одну минуту.
К слову, второй гол Юрия Климчука оказался для него 40-м в карьере. 34 мяча он забил в УПЛ и 6 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые дубли клубов в матчах с Динамо в чемпионатах Украины
|
Клуб
|
Дата
|
Игрок
|
Минуты
|
Счет
|
Волынь
|
03.06.1992
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
72', 82'
|
2:3 (д)
|
Черноморец
|
02.04.1995
|
Игорь ЖАБЧЕНКО
|
25', 74'
|
2:1 (г)
|
Кривбасс
|
23.03.1996
|
Владислав МАЛЬЦЕВ
|
3', 21'
|
2:2 (д)
|
Ворскла
|
29.09.1996
|
Сергей ЧУЙЧЕНКО
|
5', 13'
|
4:3 (д)
|
Днепр
|
09.03.2003
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
52', 58'
|
2:2 (д)
|
Карпаты
|
13.09.2003
|
Сергей МИЗИН
|
7', 52'
|
3:4 (д)
|
Борисфен
|
08.05.2004
|
Юрий МАКСИМОВ
|
58', 59'
|
2:0 (д)
|
Шахтер
|
16.06.2005
|
ЖАДСОН
|
56', 90+3'
|
3:2 (д)
|
Арсенал
|
17.11.2006
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
5', 33'
|
2:5 (г)
|
Таврия
|
28.04.2007
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
25', 45+1'
|
2:4 (д)
|
Металлург Д
|
05.04.2008
|
Александр КОСЫРИН
|
42', 59'
|
3:3 (г)
|
Оболонь
|
09.07.2010
|
Александр МАНДЗЮК
|
60', 90+2'
|
2:2 (д)
|
Мариуполь
|
01.04.2018
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
29', 78'
|
2:3 (д)
|
Александрия
|
12.07.2020
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
23', 89'
|
2:2 (д)
|
Колос
|
22.11.2025
|
Юрий КЛИМЧУК
|
9', 37'
|
2:1 (д)
