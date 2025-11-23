Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 11:14 | Обновлено 23 ноября 2025, 11:23
Климчук стал автором 30-го дубля в ворота Динамо

По два мяча забивали киевлянам игроки 15 клубов элитного дивизиона

УПЛ. Юрий Климчук

28-летний нападающий «Колоса» Юрий Климчук стал игроком 15-го клуба элитного дивизиона, чьи представители делали дубли в матчах с «Динамо» в чемпионатах Украины. Между тем его дубль оказался ко всему прочему юбилейным – 30-м в динамовские ворота. Чаще других «выстреливали» дуплетом футболисты «Шахтера» – 6 раз, «Днепра» и «Черноморца» – по 4.

Самым быстрый дубль оформил Сергея Чуйченко из «Ворсклы», который 20 сентября 1996 года забил свой второй мяч киевлянам на 13-й минуте встречи. А самым скоростным стал дуплет Юрия Максимова из «Борисфена», который 8 мая 2004-го дважды поразил ворота бело-синих с интервалом в одну минуту.

К слову, второй гол Юрия Климчука оказался для него 40-м в карьере. 34 мяча он забил в УПЛ и 6 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые дубли клубов в матчах с Динамо в чемпионатах Украины

Клуб

Дата

Игрок

Минуты

Счет

Волынь

03.06.1992

Дмитрий ТОПЧИЕВ

72', 82'

2:3 (д)

Черноморец

02.04.1995

Игорь ЖАБЧЕНКО

25', 74'

2:1 (г)

Кривбасс

23.03.1996

Владислав МАЛЬЦЕВ

3', 21'

2:2 (д)

Ворскла

29.09.1996

Сергей ЧУЙЧЕНКО

5', 13'

4:3 (д)

Днепр

09.03.2003

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

52', 58'

2:2 (д)

Карпаты

13.09.2003

Сергей МИЗИН

7', 52'

3:4 (д)

Борисфен

08.05.2004

Юрий МАКСИМОВ

58', 59'

2:0 (д)

Шахтер

16.06.2005

ЖАДСОН

56', 90+3'

3:2 (д)

Арсенал

17.11.2006

Сергей ЗАКАРЛЮКА

5', 33'

2:5 (г)

Таврия

28.04.2007

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

25', 45+1'

2:4 (д)

Металлург Д

05.04.2008

Александр КОСЫРИН

42', 59'

3:3 (г)

Оболонь

09.07.2010

Александр МАНДЗЮК

60', 90+2'

2:2 (д)

Мариуполь

01.04.2018

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

29', 78'

2:3 (д)

Александрия

12.07.2020

Максим ТРЕТЬЯКОВ

23', 89'

2:2 (д)

Колос

22.11.2025

Юрий КЛИМЧУК

9', 37'

2:1 (д)

