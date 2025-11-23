Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
23.11.2025 19:00 - : -
Лечче
Италия
Лацио – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 23 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября, свою встречу в рамках 12 тура итальянской Серии А проведут Лацио – Лечче. Предлагаю свой в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

В этом сезоне столичный клуб не играет в еврокубках, что должно было стать преимуществом на фоне конкурентов, которым приходится играть на два фронта. Пока Лацио явно не оправдывает ожиданий, занимая скромное девятое место в турнирной таблице. В последнем туре клуб уступил на выезде одному из лидеров, миланскому Интеру со счетом 0:2, чем прервал серию из шести матчей без поражений в чемпионате.

Если вспоминать домашние встречи этого сезона, у «бело-голубых» 3 победы, одна ничья и поражение в дерби от Ромы. Если результаты не улучшаться, главный тренер Маурицио Сарри может лишиться должности, отставание от топ-4 составляет 7 баллов. Предстоящую встречу из-за травм пропустят Канчелльери, Кастельянос, Деле-Баширу, Жиго и Ровелла, под вопросом Хюсай.

Лечче

После 11 туров, «волки» занимают скромное 15 место в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре Лечче не сумел обыграть на своем поле одного из аутсайдеров Верону – 0:0. У команды есть проблемы с атакой, 8 забитых мячей в 11 играх не тот показатель, с которым можно себя чувствовать комфортно в элите итальянского футбола.

Больших целей клуб перед собой ставить не может, задача-минимум, сохранить прописку в Серии А. Лечче неплохо играет в гостях, 7 очков из десяти, команда набрала на выезде, а дома даже не побеждала еще. Точно пропустит предстоящий матч Жан, под вопросом остается Мархвинский.

Личные встречи

Исторический перевес в очных противостояниях на стороне. Лацио, который побеждал почти в два раза чаще. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, римляне выиграли 2:1, а Лечче взял реванш – 1:0.

Прогноз

Римский клуб котируется фаворитом этой пары, Лацио выше в таблице, играет дома, да и по составу сильнее. Лечче постарается набрать очки в столице, как это удалось в прошлом сезоне. Обе команды не впечатляют стабильностью, но нуждаются в очках. Рискну сделать ставку на чистую победу хозяев поля за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Лацио
23 ноября 2025 -
19:00
Лечче
Лацио Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
