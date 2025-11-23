Лацио уверенно обыграл Лечче и поднялся в топ-8 Серии А

23 ноября «Лацио» принимал в матче 12-го тура Серии А «Лечче», а «Верона» – «Парму».

Римляне одержали победу благодаря голам Гендузи, который замкнул подачу Башича на 29-й минуте, и Нослина, который на пятой компенсированной минуте со второй попытки переиграл вратаря. После этой победи «Лацио» с 18 очками в активе поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

Дубль Пеллегрино принес «Парме» победу в Вероне, благодаря чему команда поднялась на 15-е место, оставив соперника на последней строчке.

Серия А. 12-й тур, 23 ноября

Лацио – Лечче – 2:0

Гол: Гендузи, 29, Нослин, 90+5

Верона – Парма – 1:2

Голы: Джиоване, 65 – Пеллегрино, 18, 80