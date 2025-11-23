Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 ноября 2025, 01:44 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:46
Голландский специалист отметил 50-й матч во главе «мерсисайдцев» в АПЛ

Голландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот достиг отметки в 50 матчей во главе команды в Английской Премьер-лиге.

Юбилейный матч для Арне сложился ужасно: его подопечные дома потерпели разгромное поражение от «Ноттингем Форест» (0:3).

В этих 50 матчах в английской лиге «Ливерпуль» одержал 31 победу, девять раз сыграл вничью и проиграл 10 поединков.

Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
Комментарии
