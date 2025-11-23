Англия23 ноября 2025, 01:44 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:46
Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота
Голландский специалист отметил 50-й матч во главе «мерсисайдцев» в АПЛ
23 ноября 2025, 01:44 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:46
Голландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот достиг отметки в 50 матчей во главе команды в Английской Премьер-лиге.
Юбилейный матч для Арне сложился ужасно: его подопечные дома потерпели разгромное поражение от «Ноттингем Форест» (0:3).
В этих 50 матчах в английской лиге «Ливерпуль» одержал 31 победу, девять раз сыграл вничью и проиграл 10 поединков.
A 50th Premier League game in charge of the Reds for Arne ✊🔴 pic.twitter.com/pkxOK1kkAp— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2025
