В Динамо решили, когда могут отправить Шовковского в отставку

Киевское «Динамо» потерпело очередное поражение в матче УПЛ – на этот раз команда Александра Шовковского проиграла «Колосу».

По информации ТаТоТаке, руководство киевлян рассмотрит теоретическое решение об отставке тренера в случае негативного результата в матче против «Омонии» в Лиге конференций, который пройдет 27 ноября. Однако изменения в тренерском штабе могут произойти уже после зимнего перерыва.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.