Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 22:33 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:34
В Динамо решили, когда могут отправить Шовковского в отставку

Тренер не уйдет раньше зимнего перерыва, но решение могут принять после следующего матча

ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» потерпело очередное поражение в матче УПЛ – на этот раз команда Александра Шовковского проиграла «Колосу».

По информации ТаТоТаке, руководство киевлян рассмотрит теоретическое решение об отставке тренера в случае негативного результата в матче против «Омонии» в Лиге конференций, который пройдет 27 ноября. Однако изменения в тренерском штабе могут произойти уже после зимнего перерыва.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

По теме:
Игрок Металлиста 1925 рассказал, что помогло харьковчанам обыграть Карпаты
Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
