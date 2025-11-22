Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРЕСКА: «Допустили немного хаоса. В целом заслужили победу»
22 ноября 2025, 20:39 | Обновлено 22 ноября 2025, 20:48
Тренер «Челси» высказался о победе над «Бернли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал гостевую победу над клубом «Бернли» в 12-м туре Английской Премьер-лиги (2:0).

«Это был сложный матч по многим причинам: после международной паузы, в 12 часов дня, выезд к «Бернли», поле небольших размеров. Так что игра была очень непростой, и то, как игроки боролись, стало хорошим знаком, плюс еще один сухой матч.

У них был лишь один действительно опасный момент во втором тайме, затем мы допустили немного хаоса в штрафной, что является частью игры, но в целом мы заслужили победу и довольны результатом.

Было очень важно уберечь тот темп, который у нас был до международной паузы. Теперь восстановим силы и готовимся к вторнику.

Сантос сегодня был великолепен. Его позиция – именно та, на которой он сыграл сегодня. У нас он чаще играл немного выше, между линиями. На этой более глубокой позиции у нас есть Мойзес, поэтому мы пытались найти решение для Андрея. Мы прекрасно понимаем, что его настоящая позиция – такая, как сегодня.

Джейми Байно-Гиттенс тоже проявил себя очень хорошо. Важно, чтобы все были вовлечены.

Замена Джеймса? Идея заключалась в том, чтобы контролировать нагрузку Риса. Именно поэтому он сыграл 45 минут. Это было запланировано. Я бы хотел, чтобы Рис продолжил и во втором тайме, но нам нужно его беречь.

Педру и Энцо хорошо провели международную паузу с точки зрения восстановления энергии и после травм. Остальные тоже в порядке», – сказал Мареска.

