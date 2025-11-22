Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Украинский полузащитник провел на поле 80 минут
Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Брайтоном».
Поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Амекс» в Брайтоне.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.4 и 6.1 баллов.
Лучшим по версии SofaScore стал защитник хозяев Джек Хиншельвуд, который отличился одним голом и получил оценку в 7.7. WhoScored выделил вингера «чаек» Янкуба Минте, который отличился ассистом получил оценку 8.2.
