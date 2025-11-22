Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Англия
22 ноября 2025, 21:31 |
711
0

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном

Украинский полузащитник провел на поле 80 минут

22 ноября 2025, 21:31 |
711
0
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Брайтоном».

Поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.4 и 6.1 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал защитник хозяев Джек Хиншельвуд, который отличился одним голом и получил оценку в 7.7. WhoScored выделил вингера «чаек» Янкуба Минте, который отличился ассистом получил оценку 8.2.

По теме:
Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити
Слот нашел причины разгрома Ливерпуля: «Это моя ответственность»
Гвардиола – капитулировал. Манчестер Сити потерпел поражение от Ньюкасла
Брайтон Брентфорд оценки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк SofaScore WhoScored Янкуба Минте
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 18:55 19
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ

Неудача в игре с Колосом

Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Бокс | 22 ноября 2025, 02:02 0
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»

Промоутер высказался об Итауме

КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Футбол | 22.11.2025, 20:46
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем