Салах стал 5-м игроком Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ

Мохамед Салах стал пятым игроком в истории Ливерпуля, сыгравшим 300+ матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 12-го тура, в котором «красные» дома принимают Ноттингем Форест.

Ранее отметки в 300 поединков достигли Джейми Каррагер (508), Стивен Джеррард (504), Джордан Хендерсон (360) и Сами Хююпя (318).

Футболисты Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ

508 – Джейми Каррагер (Англия)

504 – Стивен Джеррард (Англия)

360 – Джордан Хендерсон (Англия)

318 – Сами Хююпя (Финляндия)

300 – Мохамед Салах (Египет)