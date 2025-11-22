Салах стал 5-м игроком Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ
Кто является рекордсменом «красных» в Премьер-лиге?
Мохамед Салах стал пятым игроком в истории Ливерпуля, сыгравшим 300+ матчей в АПЛ.
Произошло это в матче 12-го тура, в котором «красные» дома принимают Ноттингем Форест.
Ранее отметки в 300 поединков достигли Джейми Каррагер (508), Стивен Джеррард (504), Джордан Хендерсон (360) и Сами Хююпя (318).
Футболисты Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ
- 508 – Джейми Каррагер (Англия)
- 504 – Стивен Джеррард (Англия)
- 360 – Джордан Хендерсон (Англия)
- 318 – Сами Хююпя (Финляндия)
- 300 – Мохамед Салах (Египет)
