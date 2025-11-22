Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах стал 5-м игроком Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ
Англия
22 ноября 2025, 17:24 | Обновлено 22 ноября 2025, 17:25
Салах стал 5-м игроком Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ

Кто является рекордсменом «красных» в Премьер-лиге?

Салах стал 5-м игроком Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Мохамед Салах стал пятым игроком в истории Ливерпуля, сыгравшим 300+ матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 12-го тура, в котором «красные» дома принимают Ноттингем Форест.

Ранее отметки в 300 поединков достигли Джейми Каррагер (508), Стивен Джеррард (504), Джордан Хендерсон (360) и Сами Хююпя (318).

Футболисты Ливерпуля с 300+ матчами в АПЛ

  • 508 – Джейми Каррагер (Англия)
  • 504 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 360 – Джордан Хендерсон (Англия)
  • 318 – Сами Хююпя (Финляндия)
  • 300 – Мохамед Салах (Египет)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ноттингем Форест статистика Мохамед Салах
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
