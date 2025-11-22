Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Ребел Киев
22.11.2025 12:15 – 63 0 : 0
Диназ
Украина. Вторая лига
65
0

Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября видеотрансляции матчей 20-го тура Второй лиги

ФК Тростянец

22 ноября проходят матчи 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября 2025

  • 11:00. Тростянец – Чайка П.Борщаговка
  • 11:30. Реал Фарма Одесса – Куликов-Белка
  • 12:15. Ребел Киев – Диназ Вышгород
  • 13:00. Нива Винница – Вильхивцы

Турнирная таблица

11:00. Тростянец – Чайка П.Борщаговка

11:30. Реал Фарма Одесса – Куликов-Белка

12:15. Ребел Киев – Диназ Вышгород

13:00. Нива Винница – Вильхивцы

Вернидуб подтвердил переговоры с титулованным клубом в Европе
Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Стадион Украина засыпало снегом перед матчем Карпат и Металлиста 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
