Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября видеотрансляции матчей 20-го тура Второй лиги
22 ноября проходят матчи 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября 2025
- 11:00. Тростянец – Чайка П.Борщаговка
- 11:30. Реал Фарма Одесса – Куликов-Белка
- 12:15. Ребел Киев – Диназ Вышгород
- 13:00. Нива Винница – Вильхивцы
