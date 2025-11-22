Куликов-Белка укрепил лидерство. Результаты матчей Второй лиги

В субботу, 22 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 20-го и 21-го туров. Команды групп А и Б провели четыре матча.

В группе А ФК «Реал Фарма» принимал клуб «Куликов-Белка». Гости легко разобрались с аутсайдером и закрепились на первой строчке турнирной таблицы.

В группе Б «Тростянец на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Чайке». Гости пропустили первыми, но смогли забить два мяча и одержать победу. В другом матче дня

Также прошел один матч 21-го тура. Поскольку ФК «Лесное» сняли с чемпионата за две неявки, винницкая «Нива» осталась без соперника. ФК «Вильхивцы» 20-й тур пропускал. И команды решили сыграть поединок 21-го тура на неделю раньше.



Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября

Тростянец – Чайка – 1:2

Голы: Мазур, 2 – Гуськов, 12, Венгер, 70

Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:4

Голы: Панасюк, 10, Патуляк, 32, Копыл, 36, Волков, 47

Ребел – Диназ – 1:1

Голы: Максименко, 83 – Бобита, 60

Вторая лига. 21-й тур, 22 ноября

Нива Винница – ФК Вильхивцы – 3:1

Видеозаписи матчей

Тростянец – Чайка

Реал Фарма – Куликов-Белка

Ребел – Диназ

Нива Винница – ФК Вильхивцы