Куликов-Белка укрепил лидерство. Результаты матчей Второй лиги
Команда оторвалась от преследователей на восемь очков
В субботу, 22 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 20-го и 21-го туров. Команды групп А и Б провели четыре матча.
В группе А ФК «Реал Фарма» принимал клуб «Куликов-Белка». Гости легко разобрались с аутсайдером и закрепились на первой строчке турнирной таблицы.
В группе Б «Тростянец на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Чайке». Гости пропустили первыми, но смогли забить два мяча и одержать победу. В другом матче дня
Также прошел один матч 21-го тура. Поскольку ФК «Лесное» сняли с чемпионата за две неявки, винницкая «Нива» осталась без соперника. ФК «Вильхивцы» 20-й тур пропускал. И команды решили сыграть поединок 21-го тура на неделю раньше.
Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября
Тростянец – Чайка – 1:2
Голы: Мазур, 2 – Гуськов, 12, Венгер, 70
Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:4
Голы: Панасюк, 10, Патуляк, 32, Копыл, 36, Волков, 47
Ребел – Диназ – 1:1
Голы: Максименко, 83 – Бобита, 60
Вторая лига. 21-й тур, 22 ноября
Нива Винница – ФК Вильхивцы – 3:1
