  4. Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
22.11.2025 19:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 ноября 2025, 07:09 |
7
0

Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

22 ноября 2025, 07:09 |
7
0
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября, в 12 туре Серии А, в очном противостоянии сойдутся Фиорентина и Ювентус. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» катастрофически начали чемпионат, подбирать выражения нет смысла, когда клуб с такой историей находится на дне турнирной таблицы. Позади 11 туров, а у команды не было побед, 6 поражений и пять ничьих, отставание от спасительного 17 места составляет три очка, так что все еще можно исправить.

В последнем туре Фиорентина в зрелищной перестрелке расписала мировую на выезде с Дженоа – 2:2. При таких раскладах участие в еврокубках только мешает, но там у клуба дела идут лучше, 6 набранных очков в трех играх позволяют занимать восьмую строчку в общей турнирной таблице Лиги конференций.

Пока не верится, что Фиорентина покинет элиту итальянского футбола, поэтому жду от клуба прогресса. По некоторым могу сказать, что футболистам явно не хватает концентрации в ключевых моментах. На поле не выйдут из-за повреждений Госенс, Куаме и Лемпти.

Ювентус

Клуб «старой синьоры» всегда ставит перед собой высокие цели, однако, не выглядит претендентом на скудетто. Ювентус идет шестым в чемпионате, отставание от первого квартета три очка, а до парочки лидеров пять баллов. В последнем туре команда не смогла одолеть в принципиальном дерби Торино – 0:0, хоть и владела немалым перевесом.

Клуб еще играет в Лиге чемпионов, где пока идет без побед, три ничьи и выездное поражение от Реала. Ювентус пока за бортом плей-офф, хотя отставание от заветной 24 строчки всего один балл, вся борьба впереди. Бремер,Милик, Пинсольйо и Ругани не сыграют из-за травм, под вопросом Рухи.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, где на порядок чаще побеждал туринский коллектив. В прошлом сезоне Фиорентина смогла устоять на выезде – 2:2, а дома и вовсе выиграла со счетом 3:0.

Прогноз

Такая афиша наверняка привлечет ценителей итальянского футбола. Пусть Юве здесь и фаворит, против такого аутсайдера туринцам будет однозначно сложно. Я думаю, у хозяев есть все шансы зацепиться за очки, так как соперник не впечатляет в гостевых встречах. Возьму здесь ставку 1Х – Фиорентина не проиграет за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
22 ноября 2025 -
19:00
Ювентус
Фиорентина не проиграет 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Фиорентина Ювентус Фиорентина - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
