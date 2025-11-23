22.11.2025 19:00 – FT 1 : 1
Италия23 ноября 2025, 07:41 |
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26
22 ноября Фиорентина и Ювентус расписали ничью в матче 12-го тура Серии А 2025/26.
Поединок, который прошел на арене Стади Артемио Франки во Флоренции, завершился со счетом 1:1.
У хозяев единственный гол забил Роландо Мандрагора, а у гостей отметился Филип Костич. Оба забили ударами с дальних дистанций.
Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Фиорентина – Ювентус – 1:1
Голы: Мандрагора, 48 – Костич, 45+6
Видеообзор матча
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина), асcист Мойзе Кин.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус), асcист Душан Влахович.
