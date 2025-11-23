22 ноября Фиорентина и Ювентус расписали ничью в матче 12-го тура Серии А 2025/26.

Поединок, который прошел на арене Стади Артемио Франки во Флоренции, завершился со счетом 1:1.

У хозяев единственный гол забил Роландо Мандрагора, а у гостей отметился Филип Костич. Оба забили ударами с дальних дистанций.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Фиорентина – Ювентус – 1:1

Голы: Мандрагора, 48 – Костич, 45+6

Видеообзор матча