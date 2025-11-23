Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Чемпионат Италии
Фиорентина
22.11.2025 19:00 – FT 1 : 1
Ювентус
Италия
23 ноября 2025, 07:41
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Фиорентина и Ювентус расписали ничью в матче 12-го тура Серии А 2025/26.

Поединок, который прошел на арене Стади Артемио Франки во Флоренции, завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев единственный гол забил Роландо Мандрагора, а у гостей отметился Филип Костич. Оба забили ударами с дальних дистанций.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Фиорентина – Ювентус – 1:1

Голы: Мандрагора, 48 – Костич, 45+6

Видеообзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина), асcист Мойзе Кин.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус), асcист Душан Влахович.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
