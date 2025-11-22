ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены

Официальные аккаунты FIFA в соцсетях убрали первоначальный постер чемпионата мира-2026.

Причина – огромное количество негативных комментариев от фанатов, возмущенных тем, что Криштиану Роналду не был изображен на постере. Вместо него Португалию представлял Бруну Фернандеш.

После критики FIFA оперативно отреагировала: в обновленной версии постера появился Роналду, а также момент с победным ударом головой Юссефа Эн-Несири в матче против Португалии. Кроме того, на постер добавили Месси с Кубком мира.

Скандал уже вызвал горячие обсуждения среди фанатов – многие считают, что отсутствие Роналду изначально было проявлением неуважения к одной из главных звезд современного футбола.