ВИДЕО. Криштиану Роналду сыграл в футбол с Дональдом Трампом
Дональд Трамп опубликовал забавное видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Instagram вирусное AI-видео, на котором он «играет в футбол» в Овальном кабинете вместе с Криштиану Роналду.
Это полностью созданный искусственным интеллектом клип. В подписи под публикацией Трамп заявил, что Роналду – «классный парень» и что он «рад встрече».
Сам Криштиану Роналду тоже репостнул это видео, что моментально сделало ролик еще более вирусным.
Кадры быстро разлетелись по соцсетям и стали одной из самых обсуждаемых тем дня.
Это еще один пример того, как искусственный интеллект меняет формат спортивных и политических медиа – и как легко такие видео вовлекают аудиторию.
