Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду сыграл в футбол с Дональдом Трампом
Другие новости
21 ноября 2025, 21:55 |
270
1

ВИДЕО. Криштиану Роналду сыграл в футбол с Дональдом Трампом

Дональд Трамп опубликовал забавное видео

21 ноября 2025, 21:55 |
270
1 Comments
ВИДЕО. Криштиану Роналду сыграл в футбол с Дональдом Трампом
Instagram. Криштиану Роналду и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Instagram вирусное AI-видео, на котором он «играет в футбол» в Овальном кабинете вместе с Криштиану Роналду.

Это полностью созданный искусственным интеллектом клип. В подписи под публикацией Трамп заявил, что Роналду – «классный парень» и что он «рад встрече».

Сам Криштиану Роналду тоже репостнул это видео, что моментально сделало ролик еще более вирусным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры быстро разлетелись по соцсетям и стали одной из самых обсуждаемых тем дня.

Это еще один пример того, как искусственный интеллект меняет формат спортивных и политических медиа – и как легко такие видео вовлекают аудиторию.

По теме:
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
ФОТО. Итальянская журналистка поразила фанатов сексуальным образом
ФОТО. Самая сексуальная футболистка взорвала сеть полуголыми снимками
видео Криштиану Роналду Дональд Трамп lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 21 ноября 2025, 20:27 14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 21 ноября 2025, 21:08 0
Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 21 ноября в 21:45 по Киеву

Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 23:33
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21.11.2025, 12:23
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Два самозакоханих піжони...
Ответить
0
Популярные новости
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 3
Бокс
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем