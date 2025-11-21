ВИДЕО. Криштиану Роналду сыграл в футбол с Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Instagram вирусное AI-видео, на котором он «играет в футбол» в Овальном кабинете вместе с Криштиану Роналду.

Это полностью созданный искусственным интеллектом клип. В подписи под публикацией Трамп заявил, что Роналду – «классный парень» и что он «рад встрече».

Сам Криштиану Роналду тоже репостнул это видео, что моментально сделало ролик еще более вирусным.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям и стали одной из самых обсуждаемых тем дня.

Это еще один пример того, как искусственный интеллект меняет формат спортивных и политических медиа – и как легко такие видео вовлекают аудиторию.