WTA
21 ноября 2025, 21:49 |
Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Колине

Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

В ночь на 22 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Словении Полоны Херцог (WTA 884). Время начала встречи – 00:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Херцог.

Победительница противостояния в полуфинале поборется против Лаурсы Самсон.

📺 Видеотрансляция
