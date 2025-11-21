Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

В ночь на 22 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Словении Полоны Херцог (WTA 884). Время начала встречи – 00:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Херцог.

Победительница противостояния в полуфинале поборется против Лаурсы Самсон.