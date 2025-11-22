Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Он – один из лучших футболистов. Жаль, что так случилось»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 04:22 |
355
0

МАРКЕВИЧ: «Он – один из лучших футболистов. Жаль, что так случилось»

Мирон Богданович прокомментировал смерть Полунина

22 ноября 2025, 04:22 |
355
0
МАРКЕВИЧ: «Он – один из лучших футболистов. Жаль, что так случилось»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал смерть Андрея Полунина, который умер в 55 лет.

«Полунин – очень светлый человек, один из лучших футболистов. Мы пересекались не только в Карпатах, впоследствии работали вместе и в Днепре. Я всегда чувствовал от него поддержку. Андрей был одним из самых опытных игроков Днепра, действительно одним из лучших. Между нами сложились хорошие отношения.

Мне искренне жаль, что все так трагично произошло... Я тоже должен был быть в Луцке, чтобы принять участие в матче, но, к сожалению, не смог приехать. Накануне мы вместе играли в Самборе, и казалось, что все в порядке. Но жизнь бывает непредсказуемой. Здесь ничего уже не изменишь, – сказал Маркевич.

По теме:
Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины по сравнению со шведами
Маркевич отреагировал на смерть экс-игрока сборной Украины
Маркевич назвал двоих игроков, которых нужно вызвать на матч со Швецией
смерть Мирон Маркевич Андрей Полунин Рот-Вайсс Эссен
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Футбол | 21 ноября 2025, 07:01 4
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21 ноября 2025, 09:40 12
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера

Для Шацких – приоритет тренировать киевский гранд

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Футбол | 22.11.2025, 04:59
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 21.11.2025, 23:40
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 7
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем