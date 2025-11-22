МАРКЕВИЧ: «Он – один из лучших футболистов. Жаль, что так случилось»
Мирон Богданович прокомментировал смерть Полунина
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал смерть Андрея Полунина, который умер в 55 лет.
«Полунин – очень светлый человек, один из лучших футболистов. Мы пересекались не только в Карпатах, впоследствии работали вместе и в Днепре. Я всегда чувствовал от него поддержку. Андрей был одним из самых опытных игроков Днепра, действительно одним из лучших. Между нами сложились хорошие отношения.
Мне искренне жаль, что все так трагично произошло... Я тоже должен был быть в Луцке, чтобы принять участие в матче, но, к сожалению, не смог приехать. Накануне мы вместе играли в Самборе, и казалось, что все в порядке. Но жизнь бывает непредсказуемой. Здесь ничего уже не изменишь, – сказал Маркевич.
