МАРКЕВИЧ: «Он – один из лучших футболистов. Жаль, что так случилось»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал смерть Андрея Полунина, который умер в 55 лет.

«Полунин – очень светлый человек, один из лучших футболистов. Мы пересекались не только в Карпатах, впоследствии работали вместе и в Днепре. Я всегда чувствовал от него поддержку. Андрей был одним из самых опытных игроков Днепра, действительно одним из лучших. Между нами сложились хорошие отношения.

Мне искренне жаль, что все так трагично произошло... Я тоже должен был быть в Луцке, чтобы принять участие в матче, но, к сожалению, не смог приехать. Накануне мы вместе играли в Самборе, и казалось, что все в порядке. Но жизнь бывает непредсказуемой. Здесь ничего уже не изменишь, – сказал Маркевич.