В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан
Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон предложил Украинской ассоциации футбола провести полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в Швеции.
Однако в украинской ассоциации на это предложение отреагировали негативно, сообщает шведское издание Sweden Herald со ссылкой на слова пресс-секретаря УАФ Виталия Плецана.
«Это нереалистичная альтернатива. Польша, где Украина проводила свои домашние матчи в отборочных играх чемпионата мира, также не является наиболее вероятным вариантом», – сказал Плецан.
Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени. Этот поединок является домашним для сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для Шацких – приоритет тренировать киевский гранд
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua