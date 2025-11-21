В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной

Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон предложил Украинской ассоциации футбола провести полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в Швеции.

Однако в украинской ассоциации на это предложение отреагировали негативно, сообщает шведское издание Sweden Herald со ссылкой на слова пресс-секретаря УАФ Виталия Плецана.

«Это нереалистичная альтернатива. Польша, где Украина проводила свои домашние матчи в отборочных играх чемпионата мира, также не является наиболее вероятным вариантом», – сказал Плецан.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени. Этот поединок является домашним для сборной Украины.