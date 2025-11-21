Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:50
4347
1

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной

Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан

21 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:50
4347
1 Comments
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
УАФ. Сборня Украины

Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон предложил Украинской ассоциации футбола провести полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в Швеции.

Однако в украинской ассоциации на это предложение отреагировали негативно, сообщает шведское издание Sweden Herald со ссылкой на слова пресс-секретаря УАФ Виталия Плецана.

«Это нереалистичная альтернатива. Польша, где Украина проводила свои домашние матчи в отборочных играх чемпионата мира, также не является наиболее вероятным вариантом», – сказал Плецан.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени. Этот поединок является домашним для сборной Украины.

По теме:
«Это тоже вариант». В УАФ рассказали, где Украина сыграет со Швецией
«У меня есть несколько слов для поляков»: реакция Шевченко на жребий
Шведский эксперт – о матче с Украиной: «Это жеребьевка мечты. Идеально»
стадионы сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21 ноября 2025, 09:40 12
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера

Для Шацких – приоритет тренировать киевский гранд

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 21 ноября 2025, 20:27 14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21.11.2025, 12:23
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
Футбол | 21.11.2025, 21:18
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SandroKing
Київ. НСК Олімпійський
Ответить
+2
Популярные новости
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем