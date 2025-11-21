Зинченко побреется налысо. Какое достижение заставит его это сделать?

В киберспортивном клубе Passion UA, основателем которого является украинский футболист Александр Зинченко, существует забавное суеверие: команда якобы проигрывает каждый матч, который он решает посмотреть. Об этом Зинченко рассказал во время стрима украиноязычного белорусского комментатора студии Maincast – Константина «Leniniw» Сивко.

Во время эфира Зинченко также сделал неожиданное заявление: если Passion UA смогут выиграть мейджор, он побреется налысо. Шансы на это хоть и невелики, но все же существуют.

Украинский клуб уже обеспечилв себе место во второй стадии группового этапа Budapest Major, набрав достаточное количество VRS-очков, чтобы миновать первую фазу турнира.