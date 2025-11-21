Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 ноября сборная Италии по теннису продолжает выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025.

В полуфинальном противостоянии итальянцы играют против команды Бельгии. Встреча стартовала в 17:00 по Киеву.

Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала

Италия – Бельгия

Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4

Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Сандер Жилле / Йоран Флиген

Победители противостояния в финале сыграют либо против Испании, либо против Германии.

