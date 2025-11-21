Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального противостояния Кубка Дэвиса 2025
21 ноября сборная Италии по теннису продолжает выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025.
В полуфинальном противостоянии итальянцы играют против команды Бельгии. Встреча стартовала в 17:00 по Киеву.
Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала
Италия – Бельгия
- Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Зизу Бергс
- Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Сандер Жилле / Йоран Флиген
Победители противостояния в финале сыграют либо против Испании, либо против Германии.
