Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
21 ноября 2025, 18:59 |
49
0

Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального противостояния Кубка Дэвиса 2025

21 ноября 2025, 18:59 |
49
0
Италия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября сборная Италии по теннису продолжает выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025.

В полуфинальном противостоянии итальянцы играют против команды Бельгии. Встреча стартовала в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/2 финала

Италия – Бельгия

  • Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4
  • Флавио Коболли – Зизу Бергс
  • Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Сандер Жилле / Йоран Флиген

Победители противостояния в финале сыграют либо против Испании, либо против Германии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Расписание и результаты (обновляется)
Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2025
Аргентина и Германия в 7-часовом противостоянии определили полуфиналиста КД
Сандер Жилле Йоран Флиген Маттео Берреттини Рафаэль Коллиньон Флавио Коболли Зизу Бергс Андреа Вавассори Симоне Болелли сборная Италии по теннису сборная Бельгии по теннису Кубок Дэвиса смотреть онлайн Италия - Бельгия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Футбол | 20 ноября 2025, 20:40 8
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция

Поединок может пройти в Варшаве

В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Футбол | 21 ноября 2025, 17:30 9
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Теннис | 21.11.2025, 06:06
Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 20.11.2025, 23:32
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 319
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем