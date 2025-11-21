Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «Меня этому учил Лобановский»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 23:29 |
Сергей РЕБРОВ: «Меня этому учил Лобановский»

Главный тренер сборной Украины рассказал, как он реагирует на критику

21 ноября 2025, 23:29 |
Сергей РЕБРОВ: «Меня этому учил Лобановский»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как он реагирует на критику со стороны болельщиков и журналистов:

«Слушайте, я уже привык к этому. Меня еще учил Лобановский, он говорил: «Не надо вообще ничего смотреть». У нас очень много экспертов, экспертов на бумаге, которые все знают. Любой болельщик у нас – это эксперт, он знает, что делать. Но у меня есть некоторые специалисты, с которыми я общаюсь, например, Николай Павлов, Леонид Буряк. Поэтому справляюсь.

Я не первый год работаю тренером. Я говорил на пресс-конференции, что не знаю ни одного тренера сборной Украины, которого не критиковали. Когда ты выигрываешь – все хорошо, все сидят спокойно, но как только где-то ты оступился – всегда будут какие-то советы. Я уже к этому привык. Надо концентрироваться на своей работе и концентрироваться на результате. Я считаю, что для сборной Украины, для топ-клубов, где я работал, очень важны были результаты, и надо на этом концентрироваться».

Ранее Сергей Ребров сообщил о тяжелом состоянии легенды Динамо.

Сергей Ребров Валерий Лобановский сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
