Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ определили неожиданный вариант, где Украина может сыграть со Швецией
Чемпионат мира
23 ноября 2025, 08:02 |
Матч все-таки может состояться в Польше

УАФ. Сборня Украины

Украинская ассоциация футбола находится в активном поиске стадиона для матча плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции и возможного финала квалификации.

Согласно информации известного польского журналиста Петра Слонки, Польша является основным местом проведения игр плей-офф отбора для сборной Украины. Однако УАФ также рассматривает варианты в Вене и Чехии.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

Петр Слонка сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Швеция
Дмитрий Олийченко Источник: Петр Слонка
MCD-MEL
Мурсія!!!!!!
