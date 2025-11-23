В УАФ определили неожиданный вариант, где Украина может сыграть со Швецией

Украинская ассоциация футбола находится в активном поиске стадиона для матча плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции и возможного финала квалификации.

Согласно информации известного польского журналиста Петра Слонки, Польша является основным местом проведения игр плей-офф отбора для сборной Украины. Однако УАФ также рассматривает варианты в Вене и Чехии.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.