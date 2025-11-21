Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они все уезжают». Бывший динамовец рассказал о особенностях Швеции
Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2025, 08:37 | Обновлено 21 ноября 2025, 08:38
1718
0

«Они все уезжают». Бывший динамовец рассказал о особенностях Швеции

Виктор Хлус назвал ближайшего соперника Украины «невидимым»

21 ноября 2025, 08:37 | Обновлено 21 ноября 2025, 08:38
1718
0
«Они все уезжают». Бывший динамовец рассказал о особенностях Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

После того как стало известно, что жереб в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 свел сборную Украины со Швецией, корреспондент Sport.ua обратился к одному из известных украинцев, который играл в этой стране, – Виктору Хлусу. Бывший нападающий одесского «Черноморца» и киевского «Динамо» провел в этой скандинавской стране не один год, защищая цвета четырех клубов. Среди них были хорошо известные ГАИС и «Эльфсборг».

– Вы, как человек, который долгое время выступал в шведском футболе, что можете сказать об этой национальной команде?

– Я поиграл в скандинавской стране около десяти лет, так что характеристику ее футбола и самих шведов знаю хорошо. Могу сказать, что в чемпионате Швеции игроки нынешней сборной практически не играют. Все те, кто добился в шведских командах хотя бы каких-то успехов, уезжают из страны в другие, гораздо более сильные чемпионаты. Это связано с тем, что тот или иной клуб не может платить футболистам большие деньги, ведь шведская жизнь устроена по меркам среднестатистического шведа. В этой стране нельзя чем-то выделяться, поэтому все игроки, которые выступают за сборную Швеции и собираются продолжать это делать в ближайшие годы, защищают цвета известных зарубежных топ-клубов – таких, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Аталанта», «Борусия» Дортмунд, «Бенфика». Понятно, что там они зарабатывают хорошие деньги. А возвращаясь в свои клубы, эти футболисты продолжают жить в Швеции. Поэтому, учитывая все вышесказанное, ближайшего соперника сборной Украины можно назвать невидимым. А что касается того, по силам ли нынешняя шведская сборная нашей команде, отвечу так: если подопечные Сергея Реброва будут играть в мартовском матче с таким же желанием и стремлением к победе, как с Исландией в Варшаве, то им удастся сделать еще один шаг к финальной части мирового первенства.

Ранее Мирон Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины в сравнении со шведами.

По теме:
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Легенда Динамо назвал самого сложного соперника Украины в финале плей-офф
Левандовски может завершить международную карьеру: названо условие
Виктор Хлус сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21 ноября 2025, 04:15 3
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»

Все силы спортсменка тратит только на турнирах

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 14:42 311
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

Отдать Донбасс? Стал известен текст мирного плана Трампа из 28 пунктов
Война | 21.11.2025, 02:12
Отдать Донбасс? Стал известен текст мирного плана Трампа из 28 пунктов
Отдать Донбасс? Стал известен текст мирного плана Трампа из 28 пунктов
Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД
Футбол | 21.11.2025, 07:40
Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД
Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 15
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем