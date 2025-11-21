Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА оценил футболиста Манчестер Сити: «Это талант поколения»
Англия
21 ноября 2025, 03:03 |
66
0

ГВАРДИОЛА оценил футболиста Манчестер Сити: «Это талант поколения»

Тренер поделился своим мнением о Холанде

21 ноября 2025, 03:03 |
66
0
ГВАРДИОЛА оценил футболиста Манчестер Сити: «Это талант поколения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о нападающем команды Эрлинге Холанде.

«Это талант поколения. Его телосложение, скорость и нюх бомбардира делают его уникальным игроком в своём роде. Такое явление появляется раз в несколько поколений», – заявил Гвардиола.

В текущем сезоне норвежский форвард провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали, что Холанд якобы готов покинуть «Манчестер Сити» только ради одной конкретной команды. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 180 миллионов евро.

По теме:
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
8 хет-триков Холанда в АПЛ. Сможет ли превзойти рекорд Агуэро?
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола
Михаил Олексиенко Источник: beIN Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20 ноября 2025, 08:22 18
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке

Парижане хотят купить Марио Хилу

Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
Футбол | 21 ноября 2025, 01:36 0
Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

Поединок может состояться в привычной для сборной стране

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Футбол | 20.11.2025, 17:58
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
20.11.2025, 18:21 7
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 3
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем