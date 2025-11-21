ГВАРДИОЛА оценил футболиста Манчестер Сити: «Это талант поколения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о нападающем команды Эрлинге Холанде.

«Это талант поколения. Его телосложение, скорость и нюх бомбардира делают его уникальным игроком в своём роде. Такое явление появляется раз в несколько поколений», – заявил Гвардиола.

В текущем сезоне норвежский форвард провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали, что Холанд якобы готов покинуть «Манчестер Сити» только ради одной конкретной команды. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 180 миллионов евро.