19 ноября 2025, 00:32
Холанд готов покинуть Манчестер Сити только ради одной команды

Эринг хочет играть за «Барселону»

Холанд готов покинуть Манчестер Сити только ради одной команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Барселона» готовит трансферную бомбу – президент клуба Жоан Лапорта определил Эрлинга Холанда главной целью на лето 2026 года.

Известный журналист Франсуа Гальярдо заявил, что норвежец должен стать преемником Роберта Левандовски, чей контракт подходит к концу. Несмотря на действующий контракт Холанда с «Манчестер Сити» до 2034 года и космическую зарплату, у каталонцев сохраняется уверенность, что проект обновленного Камп Ноу и ведущая роль в команде могут убедить бомбардира.

Сам норвежец готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны», из-за чего мадридский «Реал» прекратил попытки подписать Эрлинга.

