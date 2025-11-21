Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звездного футбольного агента обвиняют в изнасиловании
21 ноября 2025, 02:29
ФОТО. Звездного футбольного агента обвиняют в изнасиловании

У Джонатана Барнетта большие неприятности

ФОТО. Звездного футбольного агента обвиняют в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Барнетт

Джонатан Барнетт, один из самых известных футбольных агентов мира и посредник трансфера Гарета Бэйла в «Реал», оказался фигурантом уголовного расследования в Лондоне.

Его обвиняют в изнасилованиях и пытках женщины, которую он, как утверждается, удерживал как «секс-рабыню». Эти данные подтверждены документами суда в США.

Ранее в Калифорнии был подан иск, где женщина «Джейн Доу» утверждает, что ее привезли из Австралии в Великобританию в 2017 году и удерживали до 2023-го. Она заявляет, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз. Барнетт все отрицает и оспаривает иск, настаивая, что у них были добровольные отношения и что он выплатил ей более £1 млн после расставания.

В новых документах адвокаты Барнетта подтвердили: полиция Лондона ведет отдельное расследование. Защита требует отклонить дело в США, заявляя, что все контакты между ними происходили в Великобритании. Барнетт настаивает, что все встречи и платежи происходили в Лондоне.

Женщина утверждает, что первое изнасилование произошло в 2017 году. Полиция Лондона сообщила, что подозреваемый был арестован 29 марта по прилету в Хитроу по подозрению в изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью. Его отпустили под залог, расследование продолжается.

Джонатан Барнетт фото скандал Гарет Бэйл Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: The Times
