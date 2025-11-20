Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Из команд 1-й корзины только Украина сыграет условно дома финал плей-офф
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:21
Украина после матча против Швеции может встретиться с Польшей или Албанией

FIFA

Сборная Украины – единственная команда из первой корзины, которая формально проведет финал плей-офф «дома», но игра состоится на нейтральном поле.

Сформировано пары плей-офф отбора ЧМ-2026, и интересная деталь: ни одна сборная из первой корзины не сыграет потенциальный финал плей-офф на своем стадионе.

Италия, Дания и Турция в случае выхода в решающий матч отправятся в гости. Украина же получила статус хозяина, но из-за войны финальную встречу плей-офф проведет не на своей территории, а на нейтральном поле.

Команда Сергея Реброва сначала 26 марта сыграет против команды Швеции. Если сине-желтые пройдут скандинавов, в финале 31 марта они встретятся с победителем пары Польша – Албания.

Матчи плей-офф состоятся в марте, а победители четырех путей получат путевки на чемпионат мира 2026.

Плей-офф квалификации ЧМ-2026

Путь 1

  • Уэльс – Босния
  • Италия – Северная Ирландия

Путь 2

  • Украина – Швеция
  • Польша – Албания

Путь 3

  • Словакия – Косово
  • Турция – Румыния

Путь 4

  • Чехия – Ирландия
  • Дания – Северная Македония

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
