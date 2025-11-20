Из команд 1-й корзины только Украина сыграет условно дома финал плей-офф

Сборная Украины – единственная команда из первой корзины, которая формально проведет финал плей-офф «дома», но игра состоится на нейтральном поле.

Сформировано пары плей-офф отбора ЧМ-2026, и интересная деталь: ни одна сборная из первой корзины не сыграет потенциальный финал плей-офф на своем стадионе.

Италия, Дания и Турция в случае выхода в решающий матч отправятся в гости. Украина же получила статус хозяина, но из-за войны финальную встречу плей-офф проведет не на своей территории, а на нейтральном поле.

Команда Сергея Реброва сначала 26 марта сыграет против команды Швеции. Если сине-желтые пройдут скандинавов, в финале 31 марта они встретятся с победителем пары Польша – Албания.

Матчи плей-офф состоятся в марте, а победители четырех путей получат путевки на чемпионат мира 2026.

Плей-офф квалификации ЧМ-2026

Путь 1

Уэльс – Босния

Италия – Северная Ирландия

Путь 2

Украина – Швеция

Польша – Албания

Путь 3

Словакия – Косово

Турция – Румыния

Путь 4

Чехия – Ирландия

Дания – Северная Македония

