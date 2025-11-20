Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 21-го по 23-е ноября.

Чемпионат Англии

12 тур

22.11.2025

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

«Сороки» до сих пор «выхаркивают» эпопею имени Исака. Звездный форвард «Ньюкасла» таки перешел в «Ливерпуль», хоть шведа там и настигла карма. Но то уже другая история. Исковерканным получилось летнее межсезонье для «черно-белых», плюс их лазарет переполнен. Поэтому и неудивительно, что старт сезона для команды Эдди Хау не задался. Лишь 14-е место на данный момент, отрицательная разница забитых-пропущенных. Да, есть уже признаки, что «Ньюкасл» выздоравливает, но стабильности все равно пока что нет. Вместе с тем вряд ли можно назвать стабильным и нынешний «МанСити». Хотя команда Пепа Гвардиолы и расположилась на втором месте, а Холанд клепает голы с завидным постоянством, защита все равно остается ахиллесовой пятой для «горожан». Учитывая изложенные выше нюансы, наиболее вероятной видится для меня ставка «обе забьют». Менее вероятной – чистая победа гостей. Но все равно и эта ставка напрашивается.

23.11.2025

«Арсенал» – «Тоттенхэм»

Главный матч тура. Древнее лондонское дерби. И очень часто – зрелищное. Есть ощущение, что и в этот раз получится ярко, ибо обе команды сейчас и на ходу, и в верхней части таблицы (а «канониры» и вовсе ее возглавляют). Нельзя сказать, что «шпоры» для «красно-белых» – исторически удобный оппонент, однако в последних трех очных матчах выигрывали именно «канониры». Однако в пяти последних поединках «Хотспурс» забивает в среднем почти по два мяча, так что встреча обещает быть весьма конкурентной. К сожалению, оба тренера не смогут выставить оптимальный состав: лазареты по обе стороны баррикад переполнены. Что же касается прогноза, то лично мне кажется, что хозяева выиграют. Не зря же их сейчас считают лучшей командой сезона. И не только в АПЛ.

Чемпионат Германии

11 тур

22.11.2025

«Боруссия» Д – «Штутгарт»

Встреча соседей по турнирной таблице. «Шмели» сейчас третьи, «швабы» – четвертые. Но турнирных баллов у них поровну. Обе команды сейчас на ходу. У «Дортмунда» – пока лишь одно поражение, да и то от гегемона («Баварии», понятное дело), а вот «Штутгарт» проиграл уже трижды. Но и выиграл уже семь раз. В общем, ровной обещает быть игра. И интересной. Показательно, что аж в пяти последних очных поединках побеждает «Штутгарт», а в шести – неизменно забивает. Кстати, «швабы» забивают много – в среднем по два мяча (в пяти крайних матчах). В общем, все идет к тому, что и в этот раз «Штутгарт» забьет. Однако, на мой взгляд, вряд ли выиграет. Я бы рекомендовал ставить на ничью.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании

13 тур

22.11.2025

«Барселона» – «Атлетик»

Немало подоплек в этом матче. «Атлетов» сейчас возглавляет Эрнесто Вальверде, который рулил и «Барсой». Более свежая и более болезненная тема – Нико Вильямс, который в последнее трансферное окно почти перешел в «Барселону», но затем кинул каталонцев и остался в Бильбао. Да и исторически матчи каталонцев и басков проходят в бескомпромиссной борьбе. Наверняка что-то похожее будет и на сей раз. У «Барсы» вне игры – Педри и Гави, у «Атлетика» – сразу шестеро, среди которых и Вильямс. Правда, Иньяки. В последних пяти матчах «Барса» пропускает в среднем по 1,8 гола. Почти уверен, что и в этой игре пропустит. Так что ставка «обе забьют» видится почти идеальной для этой игры. Собственно, почти для каждого поединка «блауграны». Однако, в то же время, можно рискнуть и поставить на чистую победу команды Ханси Флика.

Чемпионат Италии

12 тур

22.11.2025

«Фиорентина» – «Ювентус»

Красивая вывеска, но обе команды сейчас переживают не лучшие времена. Особенно не лучшие времена сейчас переживают «фиалки». Сейчас флорентинцы расположились на последнем месте в таблице. Когда еще такое было? Тем не менее, «Фио» остается одной из двух команд (наряду с «Вероной»), которая еще не побеждала в нынешнем сезоне серии А. У «Ювентуса» дела идут лучше, если сравнивать с «Фиорентиной», но все равно и «Старая синьора» сейчас скорее старая, нежели синьора. В последних пяти из семи матчей соперники расписывали ничьи. Что-то мне подсказывает, что и в этот раз команды поделят очки.

23.11.2025

«Интер» – «Милан»

Главный матч итальянского тура. А может, и всего европейского уик-энда. Миланское дерби, горячее и зрелищное. Немного раньше по этому поединку сверяли общеевропейское футбольное время, а сейчас – даже итальянское вряд ли сверяют. Но матч в любом случае достойный. Тем более, что сейчас обе команды на ходу, и в лидирующей тройке. Команда Киву – на первом месте, команда Аллегри – на третьем, и разница между ними – лишь два очка. Сложно предположить, по какому сценарию пройдет игра – либо «по итальянскому», то есть с минимумом забитых мячей, или, все же, команды побалуют голевой феерией, ведь обе в нынешнем сезоне забивают немало, особенно это касается «Интера». Интересно, что, несмотря на статус фаворита последних сезонов серии А, «Интер» в пяти последних поединках не смог победить «Милан». На мой взгляд, не победит и в этот раз.

Чемпионат Франции

13 тур

21.11.2025

«Ницца» – «Марсель»

Очень крепкая по меркам французского чемпионата «Ницца» забуксовала в последних матчах. Если конкретно, то «красно-черные» проиграли три крайних поединка. И, как следствие, опустились в середину таблицы. Но и «Марсель» сейчас не назовешь образцом стабильности. В пассиве подопечных Де Дзерби уже три поражения в Лиге 1. Если бы команды встречались на «Велодроме», то тогда бы «бело-голубые» были безоговорочным фаворитом. Но на выезде нынешний «Олимпик» редко впечатляет. К слову, в пяти из семи последних домашних матчей между этими соперниками «Ницца» не проиграла. На мой взгляд, не проиграет и сейчас. При «обе забьют».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.