Бавария и Арсенал лидируют среди команд топ-15 лиг по важному показателю

Мюнхенская Бавария лидирует в сезоне 2025/26 по среднему количеству набранных очков за матч среди команд топ-15 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В активе команды Венсана Компани 2,88 очка за игру (17 сыгранных матчей).

Вторым за Баварией идет лондонский Арсенал (2,59 очка в 17 матчах).

На третьем месте на данный момент находится представитель Португалии Порту (2,56 очка за 16 матчей).

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга, кроме команд из пятерки лучших чемпионатов, присутствуют Порту (упомянут выше), Мидтьюлланд (Дания), Галатасарай (Турция) и ПСВ (Нидерланды).

Команды топ-15 европейских чемпионатов с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

2,88 – Бавария (17)

2,59 – Арсенал (17)

2,56 – Порту (16)

2,50 – Реал (16)

2,44 – Мидтьюлланд (27)

2,40 – Интер (15)

2,38 – Галатасарай (16)

2,33 – РБ Лейпциг (12)

2,29 – ПСЖ (17)

2,29 – ПСВ (17)

В скобках – количество сыгранных матчей.