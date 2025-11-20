Бавария и Арсенал лидируют среди команд топ-15 лиг по важному показателю
В топ-10 лучших команд нашлось место даже представителям Дании и Турции
Мюнхенская Бавария лидирует в сезоне 2025/26 по среднему количеству набранных очков за матч среди команд топ-15 европейских чемпионатов во всех турнирах.
В активе команды Венсана Компани 2,88 очка за игру (17 сыгранных матчей).
Вторым за Баварией идет лондонский Арсенал (2,59 очка в 17 матчах).
На третьем месте на данный момент находится представитель Португалии Порту (2,56 очка за 16 матчей).
Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга, кроме команд из пятерки лучших чемпионатов, присутствуют Порту (упомянут выше), Мидтьюлланд (Дания), Галатасарай (Турция) и ПСВ (Нидерланды).
Команды топ-15 европейских чемпионатов с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах:
- 2,88 – Бавария (17)
- 2,59 – Арсенал (17)
- 2,56 – Порту (16)
- 2,50 – Реал (16)
- 2,44 – Мидтьюлланд (27)
- 2,40 – Интер (15)
- 2,38 – Галатасарай (16)
- 2,33 – РБ Лейпциг (12)
- 2,29 – ПСЖ (17)
- 2,29 – ПСВ (17)
В скобках – количество сыгранных матчей.
