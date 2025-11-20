Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария и Арсенал лидируют среди команд топ-15 лиг по важному показателю
Бавария и Арсенал лидируют среди команд топ-15 лиг по важному показателю

В топ-10 лучших команд нашлось место даже представителям Дании и Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария лидирует в сезоне 2025/26 по среднему количеству набранных очков за матч среди команд топ-15 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В активе команды Венсана Компани 2,88 очка за игру (17 сыгранных матчей).

Вторым за Баварией идет лондонский Арсенал (2,59 очка в 17 матчах).

На третьем месте на данный момент находится представитель Португалии Порту (2,56 очка за 16 матчей).

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга, кроме команд из пятерки лучших чемпионатов, присутствуют Порту (упомянут выше), Мидтьюлланд (Дания), Галатасарай (Турция) и ПСВ (Нидерланды).

Команды топ-15 европейских чемпионатов с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

  • 2,88 – Бавария (17)
  • 2,59 – Арсенал (17)
  • 2,56 – Порту (16)
  • 2,50 – Реал (16)
  • 2,44 – Мидтьюлланд (27)
  • 2,40 – Интер (15)
  • 2,38 – Галатасарай (16)
  • 2,33 – РБ Лейпциг (12)
  • 2,29 – ПСЖ (17)
  • 2,29 – ПСВ (17)

В скобках – количество сыгранных матчей.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
