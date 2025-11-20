Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игра с Ноттингемом может стать юбилейной для Салаха в Ливерпуле в АПЛ
Англия
20 ноября 2025, 19:56
29
0

Игра с Ноттингемом может стать юбилейной для Салаха в Ливерпуле в АПЛ

Египтянин провел 299 матчей за «красных» в Премьер-Лиге. Сколько голов забил?

Игра с Ноттингемом может стать юбилейной для Салаха в Ливерпуле в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамеда Салаха

Матч против «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ может стать юбилейным, 300-м для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

За предыдущие 299 матчей египтянин забил 188 голов.

Если рассмотреть игроков АПЛ в первых 300 матчах за свои клубы в чемпионате, то больше Салаха забивал только один футболист.

Гарри Кейн отличился за «Тоттенхэм» 199 голами в своих первых 300 поединках.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ в составе одного клуба в первых 300 матчах

  • 199 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
  • 188 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 184 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити), сыграл 275 матчей
  • 175 – Тьерри Анри (Арсенал), сыграл 258 матчей
  • 151 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 145 – Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед)
Мохамед Салах Ливерпуль статистика Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
