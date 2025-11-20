Игра с Ноттингемом может стать юбилейной для Салаха в Ливерпуле в АПЛ

Матч против «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ может стать юбилейным, 300-м для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

За предыдущие 299 матчей египтянин забил 188 голов.

Если рассмотреть игроков АПЛ в первых 300 матчах за свои клубы в чемпионате, то больше Салаха забивал только один футболист.

Гарри Кейн отличился за «Тоттенхэм» 199 голами в своих первых 300 поединках.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ в составе одного клуба в первых 300 матчах