Англия20 ноября 2025, 19:56 |
29
0
Игра с Ноттингемом может стать юбилейной для Салаха в Ливерпуле в АПЛ
Египтянин провел 299 матчей за «красных» в Премьер-Лиге. Сколько голов забил?
20 ноября 2025, 19:56 |
29
0
Матч против «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ может стать юбилейным, 300-м для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
За предыдущие 299 матчей египтянин забил 188 голов.
Если рассмотреть игроков АПЛ в первых 300 матчах за свои клубы в чемпионате, то больше Салаха забивал только один футболист.
Гарри Кейн отличился за «Тоттенхэм» 199 голами в своих первых 300 поединках.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ в составе одного клуба в первых 300 матчах
- 199 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
- 188 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 184 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити), сыграл 275 матчей
- 175 – Тьерри Анри (Арсенал), сыграл 258 матчей
- 151 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 145 – Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2025, 06:42 8
Михаил может скоро вернуться в большой футбол
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 2
В Британии считают, что Александр проведет трилогию
Футбол | 20.11.2025, 16:49
Футбол | 20.11.2025, 17:17
Футбол | 20.11.2025, 10:24
Комментарии 0
Популярные новости
19.11.2025, 11:30 1
18.11.2025, 17:07 7
18.11.2025, 23:49 18
20.11.2025, 15:05 9
18.11.2025, 16:35 23
20.11.2025, 14:43 12
18.11.2025, 22:52