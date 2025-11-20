Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду

Легендарный игрок сборной Польши Збигнев Бонек прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где «бело-красные» в полуфинале сыграют с Албанией, а в случае выхода в финал встретятся с победителем пары Украина – Швеция.

– Каковыми Вы видите шансы на выход на чемпионат мира при таком жеребьевке?

– Конечно, путь нелегкий, но теоретически мы могли попасть на значительно более сложного соперника. Пока рано говорить о шансах, до марта еще много времени, но с Албанией мы точно фавориты, хотя они и играют хорошо. Во втором матче будем играть на выезде с Украиной или Швецией, так что можно сказать, что из первого корзины мы получили самую слабую команду. С любым другим соперником было бы значительно сложнее.

– Предчувствие подсказывает, что в потенциальном финале нас ждет Украина или Швеция?

– Важнее, чем прогнозировать потенциальный финал, то, как Украина поступит с выбором стадиона. Мы не знаем, выберут ли они Польшу в качестве нейтральной площадки, где играли ранее, или, например, Германию. Безусловно, будут дипломатические переговоры на уровне президентов федераций, но шанс выхода на чемпионат мира реален. Тем более что Швеция до сих пор выступала катастрофически.

– Может ли хорошее знакомство президента украинской федерации Андрея Шевченко помочь провести финал в Польше?

– С Андреем мы все знакомы – президент Кулеша, я, Роберт Левандовский. Это человек приятный для всех, но я не знаю, захочет ли Украина сделать нам такую услугу, чтобы играть решающий матч у нас. Возможно, они решат провести первый матч со Швецией и финал на том же стадионе, например, в Германии. Мне кажется, что если бы президент Кулеша убедил Шевченко играть у нас, это был бы его огромный дипломатический успех.