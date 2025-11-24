Тренер сборной Италии: «Не хочет приезжать в команду – это его проблема»

Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо не знает, приедет ли вингер Ливерпуля Федерико Кьеза на матч полуфинала отбора плей-офф ЧМ-2026 против Северной Ирландии.

Ранее игрок отказался приехать на последние матчи отбора в группе.

«Я говорил с Кьезой, он решил не приезжать в сборную. Это его проблема, а не моя или сборной Италии. Больше ничего не могу сказать», – отметил Гаттузо.

Кьеза объяснял свое решением тем, что мало играет и не набрал хорошую форму.