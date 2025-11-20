Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда сборной Украины предупредил Реброва и Ко: «Шведам терять нечего»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:08
1182
0

Легенда сборной Украины предупредил Реброва и Ко: «Шведам терять нечего»

Иван Гецко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026

20 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:08
1182
0
Легенда сборной Украины предупредил Реброва и Ко: «Шведам терять нечего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Легендарный экс-игрок сборной Украины, автор первого гола в истории «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026, где соперником команды Сергея Реброва стала Швеция.

– В полуфинале плей-офф Украина сыграет против Швеции. Трудная будет игра?

– Я думаю, что это непростой соперник. Можно было кого-то послабее вытащить (смеется). Однако шансы обеих команд равны. Я думаю, что в плей-офф нет проходных матчей. Поэтому нужно настраиваться и доказывать всем, что сборная Украины должна выступать на чемпионате мира.

– Шведы провалили отбор, вышли в плей-офф через Лигу наций. Это сыграет нам на руку?

– Я не думаю. Я думаю, что украинские футболисты прекрасно понимают, что шведы бросят все в бой. Им нечего терять, у них есть шанс, и они за него будут сражаться. Однако мы должны доказать всем, что можем пройти и играть на чемпионате мира, – считает Гецко.

По теме:
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция жеребьевка чемпионата мира Иван Гецко Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: NV.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20 ноября 2025, 15:59 9
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис

Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака

Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Футбол | 20 ноября 2025, 05:02 2
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа

Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре

Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Футбол | 20.11.2025, 17:39
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем