Легенда сборной Украины предупредил Реброва и Ко: «Шведам терять нечего»

Легендарный экс-игрок сборной Украины, автор первого гола в истории «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026, где соперником команды Сергея Реброва стала Швеция.

– В полуфинале плей-офф Украина сыграет против Швеции. Трудная будет игра?

– Я думаю, что это непростой соперник. Можно было кого-то послабее вытащить (смеется). Однако шансы обеих команд равны. Я думаю, что в плей-офф нет проходных матчей. Поэтому нужно настраиваться и доказывать всем, что сборная Украины должна выступать на чемпионате мира.

– Шведы провалили отбор, вышли в плей-офф через Лигу наций. Это сыграет нам на руку?

– Я не думаю. Я думаю, что украинские футболисты прекрасно понимают, что шведы бросят все в бой. Им нечего терять, у них есть шанс, и они за него будут сражаться. Однако мы должны доказать всем, что можем пройти и играть на чемпионате мира, – считает Гецко.