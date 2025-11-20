Маркевич назвал двоих игроков, которых нужно вызвать на матч со Швецией

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф квалификации ЧМ-2026 – в полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Швеции на номинально домашней арене.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал потери «сине-желтых» в этом важном противостоянии – из-за перебора желтых карточек защитник Ефим Конопля и полузащитник Руслан Малиновский не смогут помочь Сергею Реброву.

– Из-за дисквалификации в полуфинале точно не сыграют Конопля и Малиновский?

– К тому времени вернется после травмы Алексей Сыч, должен добавить Александр Тымчик, поэтому за правый фланг обороны я сильно не переживаю. Вот потеря Малиновского, действительно, болезненная. Будем верить, что Руслана мы увидим в финале (улыбается – прим), – ответил Маркевич.

23-летний Сыч провел всего три игры в составе львовского «Руха» в нынешнем сезоне, пропустив значительную часть игр из-за травмы. В активе 28-летнего Александра Тымчика – 11 поединков в футболке киевского «Динамо».

Победитель матча Украина – Швеция встретится с сильнейшим в противостоянии Польши и Албании.