Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал двоих игроков, которых нужно вызвать на матч со Швецией
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 18:41 |
2068
0

Маркевич назвал двоих игроков, которых нужно вызвать на матч со Швецией

Именитый тренер считает, что Алексей Сыч и Александр Тымчик успешно заменят Ефима Коноплю

20 ноября 2025, 18:41 |
2068
0
Маркевич назвал двоих игроков, которых нужно вызвать на матч со Швецией
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф квалификации ЧМ-2026 – в полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Швеции на номинально домашней арене.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал потери «сине-желтых» в этом важном противостоянии – из-за перебора желтых карточек защитник Ефим Конопля и полузащитник Руслан Малиновский не смогут помочь Сергею Реброву.

– Из-за дисквалификации в полуфинале точно не сыграют Конопля и Малиновский?

– К тому времени вернется после травмы Алексей Сыч, должен добавить Александр Тымчик, поэтому за правый фланг обороны я сильно не переживаю. Вот потеря Малиновского, действительно, болезненная. Будем верить, что Руслана мы увидим в финале (улыбается – прим), – ответил Маркевич.

23-летний Сыч провел всего три игры в составе львовского «Руха» в нынешнем сезоне, пропустив значительную часть игр из-за травмы. В активе 28-летнего Александра Тымчика – 11 поединков в футболке киевского «Динамо».

Победитель матча Украина – Швеция встретится с сильнейшим в противостоянии Польши и Албании.

По теме:
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Мирон Маркевич Алексей Сыч Александр Тымчик Ефим Конопля Руслан Малиновский
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Футбол | 20 ноября 2025, 17:39 0
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20.11.2025, 15:05
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Футбол | 20.11.2025, 06:42
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 37
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем