Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории

Испания
20 ноября 2025, 13:37
Две суперзвезды в будущем могут стать игроками «Милана»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус

Французский нападающий Килиан Мбаппе и бразильский вингер Винисиус Жуниор могут в будущем перебраться из «Реала» в «Милан». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, обе суперзвезды испанского гранда никогда не скрывали свою любовь к итальянскому клубу. Трансферы в ближайшие год-два не случатся, но через пять-шесть лет они могут перебраться в «Милан».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился 18 голами и двумя голевыми передачами. На счету Винисиуса 16 матчей, пять голов и 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин решил покинуть «Реал».

Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
