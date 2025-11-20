Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом
Испания
20 ноября 2025, 07:22 |
1086
1

Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом

Лунин хочет покинуть «Реал»

20 ноября 2025, 07:22 |
1086
1 Comments
Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Реале» назревает очередной уход. После новостей о возможном отъезде Эндрика, под вопросом оказалось будущее голкипера Андрея Лунина. Украинец так и не сыграл ни одной официальной минуты под руководством Хаби Алонсо, ограничившись лишь полчаса в спарринге против «Тироля».

В позапрошлом сезоне Лунин был героем Лиги чемпионов, но после возвращения Куртуа снова оказался в тени. Ситуация осложняется и тем, что в сборной Украины место в воротах надежно закрепил за собой Трубин, а Лунина перестали вызывать.

Источник сообщает, что украинец станет следующим, кто покинет Мадрид летом. Отсутствие игрового времени и потеря статуса в сборной делают трансфер неизбежным. Лунин готов искать клуб, где сможет вернуть себе роль №1.

По теме:
Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
Футбольный функционер подтвердил: ушел из ПСЖ из-за Мбаппе
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
Футбол | 20 ноября 2025, 05:22 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»

Известный тренер – о Владиславе Ванате

Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19 ноября 2025, 07:58 12
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта

Ожидалось, что против Исландии сыграет Шапаренко

Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19.11.2025, 06:05
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Футбол | 19.11.2025, 08:45
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Футбол | 19.11.2025, 23:42
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Дмитро спати не може ночами, тільки думає, яку чергову новину придумати про Луніна. Ще раз повторюю: нікуди він не піде з "Реалу", поки його не виженуть, або не завершиться. контракт. Його все влаштовує.
Ответить
0
Популярные новости
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 2
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем