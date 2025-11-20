Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом

В «Реале» назревает очередной уход. После новостей о возможном отъезде Эндрика, под вопросом оказалось будущее голкипера Андрея Лунина. Украинец так и не сыграл ни одной официальной минуты под руководством Хаби Алонсо, ограничившись лишь полчаса в спарринге против «Тироля».

В позапрошлом сезоне Лунин был героем Лиги чемпионов, но после возвращения Куртуа снова оказался в тени. Ситуация осложняется и тем, что в сборной Украины место в воротах надежно закрепил за собой Трубин, а Лунина перестали вызывать.

Источник сообщает, что украинец станет следующим, кто покинет Мадрид летом. Отсутствие игрового времени и потеря статуса в сборной делают трансфер неизбежным. Лунин готов искать клуб, где сможет вернуть себе роль №1.