Стародубцева и Завацкая проиграли первым сеяным на турнире ITF W75 в Сиднее

Украинские теннисист Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая окончательно завершили выступления на хардовом турнире ITF W75 в Сиднее, Австралия.

Во втором раунде парного разряда украинки в двух сетах проиграли первым сеяным Петре Хюл и Елене Мичич из Австралии за 1 час и 6 минуь.

Юлия и Катарина в парном турнире сумели добыть одну победу – в первом круге они прошли японок Наги Ханатани и Химари Сато. Стародубцева и Завацкая впервые сыграли в одной паре.

Юлия и Катарина также выступили в одиночке Сиднея и покинули соревнования в первом же раунде.

ITF W75 Сидней. Пары