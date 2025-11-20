Стародубцева и Завацкая проиграли первым сеяным на турнире ITF W75 в Сиднее
Юлия и Катарина не сумели пройти Петру Хюл и Елене Мичич во втором круге парного разряда
Украинские теннисист Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая окончательно завершили выступления на хардовом турнире ITF W75 в Сиднее, Австралия.
Во втором раунде парного разряда украинки в двух сетах проиграли первым сеяным Петре Хюл и Елене Мичич из Австралии за 1 час и 6 минуь.
Юлия и Катарина в парном турнире сумели добыть одну победу – в первом круге они прошли японок Наги Ханатани и Химари Сато. Стародубцева и Завацкая впервые сыграли в одной паре.
Юлия и Катарина также выступили в одиночке Сиднея и покинули соревнования в первом же раунде.
ITF W75 Сидней. Пары
- 1/16 финала: Юлия Стародубцева / Катарина Завацкая – Наги Ханатани / Химари Сато – 6:1, 6:0
- 1/8 финала: Юлия Стародубцева / Катарина Завацкая – Петра Хюл / Елена Мичич – 2:6, 3:6
