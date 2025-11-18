Завацкая и Стародубцева покинули одиночку турнира в Сиднее. Их ждет пара

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 115) и Катарина Завацкая (WTA 350) завершили выступления на хардовом турнире ITF W75 в Сиднее (Австралия) в одиночном разряде.

В ночь на 18 ноября Юлия уступила Лизетт Кабрере (Австралия, WTA 250), а Катарина не сумела справиться Ян Я-и (Китайский Тайбей, WTA 681).

ITF W75 Сидней. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [2] – Лизетт Кабрера ( Австралия) – 2:6, 5:7

Катарина Завацкая (Украина) – Ян Я-и (Китайский Тайбей) – 4:6, 5:7

Для Стародубцевой это поражение стало четвертым подряд. В последний раз она побеждала 13 октября, когда одолела Юлию Путинцеву на старте основной сетки пятисотника в Нинбо.

Завацкая проводит вторые соревнования в Австралии за месяц. На прошлой неделе она выступит на 50-тысячнике в Брисбене, который покинула во втором круге.

Стародубцева и Завацкая в Сиднее продолжат выступления в парном разряде, где сыграют в одном дуэте. В ночь на 19 ноября Юлия и Катарина поборются против японок Наги Ханатани и Химари Сато.