Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 ноября 2025, 23:22 |
«Все в доме ходило ходуном». Легенда Нивы рассказал об обстрелах Тернополя

Коварный враг продолжает свое черное дело

«Все в доме ходило ходуном». Легенда Нивы рассказал об обстрелах Тернополя
Игорь Яворский

Сегодня утром враг нанес самый мощный за все время полномасштабной войны ракетный удар по Тернополю. В результате смертоносной атаки страны-террориста город понес серьезные разрушения, человеческие потери и ранения.

Легендарный форвард «Нивы» 80-90-х годов, а ныне тренер Игорь Яворский рассказал Sport.ua о том, что происходило в это ужасное утро 19 ноября.

– Это произошло возле нашего дома, всего в одном километре. Сирены воздушной тревоги начали раздаваться в Тернополе еще в полночь, однако в 5:40 утра так выло, что проснувшись, я сразу заглянул в окно. А там увидел зарево в небе от стрельбы. Как смотрю – ракеты летят! А через мгновение слышу: «Бах!», «Бах!», «Бах!».

У меня частный дом, так после такого мощного взрыва у нас было такое чувство, будто дом что-то подняло и опустило. От ударной волны все в доме ходило ходуном, тряслись шторы. Девять баллистических ракет «Кинжал», девять взрывов. И сразу же появился дым, начало все гореть. Попадание было в восьмой этаж десятиэтажного дома, снесло верхние этажи. А также «прилетело» в первый этаж, где проживала семья из четырех человек. Они сразу погибли.

Кроме этого, враг попал и в другие объекты – в предприятие, заправку. В этом районе школа, детский сад, футбольная площадка. Все повреждено, многое уничтожено. В связи с этим школы переведены на «дистанционку». С самого утра и до позднего вечера места «прилетов» полностью перекрыты, ведь работают все экстренные службы, стянута спецтехника. Много работы у пожарных, спасателей и врачей скорой помощи. Разбираются завалы, вытаскивают людей.

Только сообщили, что удалось вытащить 20-летнего парня, которого зажало между стенами квартиры разрушенной многоэтажки. Много жертв, а судьбы еще большего количества людей неизвестны. Это был целенаправленный удар россии по мирным жителям. Ужас, настоящий кошмар! Очень страшно, когда люди гибнут и конца этого террора не видно. Враг хочет испугать и сломать наш народ, но этого ему не удастся сделать.

– Как вам работается в таких условиях?

– Конечно же, непросто. Иногда во время проведения тренировок начинают лететь беспилотники или ракеты, но дети, увлекшись игрой, мне говорят: «Петрович, ничего страшного, давайте еще поиграем». Но я категоричен, говорю: «Нет-нет, все в укрытие!». А сегодня, конечно, мы отменили тренировки. Не дай Бог подвергнуть детей опасности. Когда летит смертельное оружие, ты не знаешь, куда оно в конце концов прилетит. А ведь у нас очень много детей.

Читаешь, бывало, новости, а в них пишут, что обстреливают то один город, то другой, ударили по Одессе, то по Харькову, то по Львову, то по Киеву. И думаешь: «Господи, сколько же это может быть?!». Кругом погибшие люди, страна плачет. Я сегодня тоже от всего этого ужаса расплакался, было очень тяжело. Гибнут целые семьи. Как сегодня у нас: мама, папа, девочка, мальчик. Это просто ужас, который не передать словами.

– О количестве погибших что известно?

– Говорят, что после ракетного удара по Тернополю она может быть значительно больше, чем 25 человек, о которых уже объявлено. Ведь еще по более 60 номерам телефонов родственники не могут дозвониться. А всего 200 заявлений на телефоны, по которым нельзя дозвониться. Можно себе представить, сколько людей оказалось под завалами, которые непрерывно разгребают.

Родственники и близкие стоят неподалеку и ждут завершения работ, плачут. Один мужчина ходит там целый день – у него в том доме жена и двое деток. Кроме того, мэр Тернополя обратился к горожанам с просьбой, чтобы не открывали окна, потому что последствия после ракетной атаки привели к загрязнению воздуха хлором, превышающим норму в шесть раз.

российско-украинская война Нива Тернополь Игорь Яворский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
