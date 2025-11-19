Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это очевидно». Трансфер Забарного во Франции назвали провалом
Франция
19 ноября 2025, 22:53 |
1149
2

«Это очевидно». Трансфер Забарного во Франции назвали провалом

Переход украинца в ПСЖ назван одним из худших в Лиге 1

19 ноября 2025, 22:53 |
1149
2 Comments
«Это очевидно». Трансфер Забарного во Франции назвали провалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в рейтинг худших трансферов прошлого лета во французской Лиге 1 по версии lequotidiendusport.fr.

Вместе с 23-летним игроком парижского клуба в этом списке оказались: Радослав Маецки («Брест»), Жан-Филипп Красо («Париж»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Исак Янссон («Ницца»), Кевин Карлос («Ницца»), Франсиско Сьерральта («Осер»), Лукас Шевалье («ПСЖ»), Оливье Жиру («Лилль»).

Трансфер украинца ресурс оценил следующим образом:

«Еще рано называть это полным провалом. Но очевидно, что от игрока сборной Украины, которого купили у «Борнмута» за 62 миллиона евро, ожидают гораздо большего.

У него есть полное доверие от Луиса Энрике, но пока он не внушает доверия, о чем свидетельствует его удаление в матче Лиги чемпионов в Леверкузене».

По теме:
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Обидчик Динамо попал в список номинантов на звание лучшего клуба 2025 года
Спустя 2 года после предыдущего матча. Названа дата возвращения Погба
Илья Забарный Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19 ноября 2025, 08:18 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»

Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны

Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19 ноября 2025, 06:05 5
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль

Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 19.11.2025, 19:37
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Футбол | 19.11.2025, 08:45
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Футбол | 19.11.2025, 23:36
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
кончані. Шевальє їм теж не вгодив? цікаво чим же? може, тим, що багато рятує, коли захист привозить? проблема взагалі не в Забарному, команда в цілому відверто хреново грає в захисті. без Забарного Баварія робила з ПСЖ все що хотіла, навіть в меншості виграла. про що мова, до чого тут Забарний? придурки коротше. Ілля грає на дуже навіть хорошому рівні, максимум 1-2 матчі може були провальні. всі інші на хорошому рівні дуже зіграв
Ответить
+8
Viktor Shuper
я сам ржав із трансферу Шевельє, але змінив думку коли побачив кілька матчів ПСЖ і зацінив його в дії
Ответить
0
Популярные новости
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем