«Это очевидно». Трансфер Забарного во Франции назвали провалом
Переход украинца в ПСЖ назван одним из худших в Лиге 1
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный попал в рейтинг худших трансферов прошлого лета во французской Лиге 1 по версии lequotidiendusport.fr.
Вместе с 23-летним игроком парижского клуба в этом списке оказались: Радослав Маецки («Брест»), Жан-Филипп Красо («Париж»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Исак Янссон («Ницца»), Кевин Карлос («Ницца»), Франсиско Сьерральта («Осер»), Лукас Шевалье («ПСЖ»), Оливье Жиру («Лилль»).
Трансфер украинца ресурс оценил следующим образом:
«Еще рано называть это полным провалом. Но очевидно, что от игрока сборной Украины, которого купили у «Борнмута» за 62 миллиона евро, ожидают гораздо большего.
У него есть полное доверие от Луиса Энрике, но пока он не внушает доверия, о чем свидетельствует его удаление в матче Лиги чемпионов в Леверкузене».
