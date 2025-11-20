Обнародованы данные о состоянии самого богатого футболиста современности — Фаика Болкиаха, который сейчас выступает за тайский клуб «Ратчабури».

По информации СМИ, капитал 27-летнего игрока национальной сборной Брунея оценивается в 20 млрд фунтов. Такое богатство связано не с футбольными успехами, а с его происхождением: Болкиах является членом королевской семьи, а его отец — султан Брунея, один из самых богатых монархов мира.

Несмотря на роскошную жизнь, Фаик пытался построить карьеру в Европе. Он прошел через академии «Саутгемптона», «Арсенала», «Челси» и «Лестера», однако пробиться в АПЛ так и не смог. После неудачной попытки закрепиться в Европе футболист перебрался в Азию, где продолжает выступать на профессиональном уровне.

Ранее появилась информация, что Роналду заработал свой первый миллиард.