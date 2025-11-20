Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оценено состояние богатейшего футболиста в мире. Разница с Роналду поражает
Другие новости
20 ноября 2025, 23:41 |
695
0

Оценено состояние богатейшего футболиста в мире. Разница с Роналду поражает

Фаик Болкиах играет в чемпионате Таиланда

20 ноября 2025, 23:41 |
695
0
Оценено состояние богатейшего футболиста в мире. Разница с Роналду поражает
Getty Images/Global Images Ukraine. Фаик Болкиах

Обнародованы данные о состоянии самого богатого футболиста современности — Фаика Болкиаха, который сейчас выступает за тайский клуб «Ратчабури».

По информации СМИ, капитал 27-летнего игрока национальной сборной Брунея оценивается в 20 млрд фунтов. Такое богатство связано не с футбольными успехами, а с его происхождением: Болкиах является членом королевской семьи, а его отец — султан Брунея, один из самых богатых монархов мира.

Несмотря на роскошную жизнь, Фаик пытался построить карьеру в Европе. Он прошел через академии «Саутгемптона», «Арсенала», «Челси» и «Лестера», однако пробиться в АПЛ так и не смог. После неудачной попытки закрепиться в Европе футболист перебрался в Азию, где продолжает выступать на профессиональном уровне.

Ранее появилась информация, что Роналду заработал свой первый миллиард.

По теме:
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
Фаик Болкиах Криштиану Роналду финансы Таиланд чемпионат Таиланда по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 2
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли

В Британии считают, что Александр проведет трилогию

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20 ноября 2025, 17:25 9
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис

Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 20.11.2025, 23:22
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20.11.2025, 15:05
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 5
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 309
Футбол
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем