Роналду обогнал Месси и стал первым в истории футболистом-миллиардером

Форвард саудовского «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду вписал свое имя в историю и стал первым футболистом-миллиардером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, состояние 40-летнего португальца достигло отметки в 1,4 миллиарда долларов, что сделало его первым футболистом, достигшим такого статуса.

На протяжении почти всей профессиональной карьеры Роналду и Месси, с которым он боролся за звание величайшего игрока современности, получали одинаковую зарплату. Однако все изменилось в 2023 году, когда доходы Криштиану резко выросли после перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации источника, с 2002 по 2023 год португальский футболист заработал 550 млн долларов. Сотрудничество с Armani, Castrol и Nike принесли почти 200 млн евро. В июне Криштиану подписал новое соглашение с «Аль-Наср» на общую сумму 400 млн долларов.

Кроме того, 40-летний португалец имеет бонусы за забитые голы, результативные передачи, победы и трофеи; не облагается налогами в Саудовской Аравии; владеет пакетом акций в структуре «Аль-Наср» и имеет много других различных привилегий, в том числе финансовых.

По информации Bloomberg, состояние Месси оценивается в 600 миллионов долларов.