Роналду обогнал Месси и стал первым в истории футболистом-миллиардером
Состояние 40-летнего португальца достигло отметки в 1,4 миллиарда долларов
Форвард саудовского «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду вписал свое имя в историю и стал первым футболистом-миллиардером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, состояние 40-летнего португальца достигло отметки в 1,4 миллиарда долларов, что сделало его первым футболистом, достигшим такого статуса.
На протяжении почти всей профессиональной карьеры Роналду и Месси, с которым он боролся за звание величайшего игрока современности, получали одинаковую зарплату. Однако все изменилось в 2023 году, когда доходы Криштиану резко выросли после перехода в чемпионат Саудовской Аравии.
По информации источника, с 2002 по 2023 год португальский футболист заработал 550 млн долларов. Сотрудничество с Armani, Castrol и Nike принесли почти 200 млн евро. В июне Криштиану подписал новое соглашение с «Аль-Наср» на общую сумму 400 млн долларов.
Кроме того, 40-летний португалец имеет бонусы за забитые голы, результативные передачи, победы и трофеи; не облагается налогами в Саудовской Аравии; владеет пакетом акций в структуре «Аль-Наср» и имеет много других различных привилегий, в том числе финансовых.
По информации Bloomberg, состояние Месси оценивается в 600 миллионов долларов.
🚨 Cristiano Ronaldo has become the FIRST football billionaire with his net worth climbing to $1.4 BILLION.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 8, 2025
He is the first footballer identified by Bloomberg to achieve billionaire status.
For a long time, he and Lionel Messi, with whom Ronaldo has duelled for the title of… pic.twitter.com/UAXfunzTce
