Англия24 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:28
392
0
Опередить Барселону и Реал. Ливерпуль готов подписать игрока сборной
Кристал Пэлас может потерять Гехи
24 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:28
392
0
Клуб АПЛ Кристал Пэлас знает, что ведущий центральный защитник Марк Гехи покинет команду по итогам сезона, когда у него завершится контракт, однако не исключает, что зимой игрока может подписать Ливерпуль.
Лондонцы уверены, что только Ливерпуль будет платить за Гехи в январе, чтобы не бороться за него летом с Реалом, Барселоной и Баварией, которые нацелены на игрока.
Минувшим летом Кристал Пэлас отказал Ливерпулю, который предложил 35 миллионов фунтов.
Гехи является основным защитником сборной Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 17:44 22
Владислав на 20-й минуте открыл счет в матче с «Бетисом»
Другие виды | 24 ноября 2025, 03:55 3
Ярослава ждет ОИ-2028
Футбол | 24.11.2025, 14:52
Биатлон | 23.11.2025, 16:47
Футбол | 24.11.2025, 10:29
Комментарии 0
Популярные новости
23.11.2025, 11:35 42
23.11.2025, 04:30 10
24.11.2025, 05:32 1
22.11.2025, 17:54 3
24.11.2025, 06:32
24.11.2025, 06:15 50
23.11.2025, 08:33 16
23.11.2025, 07:11 58