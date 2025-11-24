Опередить Барселону и Реал. Ливерпуль готов подписать игрока сборной

Клуб АПЛ Кристал Пэлас знает, что ведущий центральный защитник Марк Гехи покинет команду по итогам сезона, когда у него завершится контракт, однако не исключает, что зимой игрока может подписать Ливерпуль.

Лондонцы уверены, что только Ливерпуль будет платить за Гехи в январе, чтобы не бороться за него летом с Реалом, Барселоной и Баварией, которые нацелены на игрока.

Минувшим летом Кристал Пэлас отказал Ливерпулю, который предложил 35 миллионов фунтов.

Гехи является основным защитником сборной Англии.