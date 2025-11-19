Обидчик Динамо попал в список номинантов на звание лучшего клуба 2025 года
Конкурентами «Кристал Пэлас» станут ПСЖ, «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль» и другие
Организаторы премии Globe Soccer Awards опубликовали список претендентов на звание лучшего клуба 2025 года. На победу в престижной номинации претендуют 16 клубов со всего мира.
Церемония BEYOND Developments Globe Soccer Awards состоится 28 декабря в отеле Atlantis The Royal (Дубай). Победитель определится по итогам голосования на официальном сайте премии.
В список вошли: «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Кристал Пэлас» (Англия), «Фламенго» (Бразилия), «Интер» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Ньюкасл» (Англия), «Палмейрас» (Бразилия), ПСЖ (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Пирамидс» (Египет), «Спортинг» (Португалия), «Тоттенхэм» (Англия).
Одним из открытий года эксперты считают английский «Кристал Пэлас» – подопечные Оливера Гласнера одолели «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии и неожиданно завоевали Суперкубок Англии, перестреляв «Ливерпуль» со счетом 3:2.
В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» одолел киевское «Динамо» (2:0) в матче первого тура основного этапа Лиги конференций.
Номинанты на звание лучшего клуба года Globe Soccer Awards
🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al-Ahli, Barcelona, Bayern München, Chelsea FC, Crystal Palace, Flamengo, Inter Milan, Liverpool, Napoli, Newcastle, Palmeiras, Paris Saint-Germain, PSV, Pyramids FC, Sporting CP, and Tottenham. pic.twitter.com/w9eKJkyK2K— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025
