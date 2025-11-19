Названы претенденты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards

В среду, 19 ноября, были опубликованы номинанты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards. Это ежегодная церемония награждения, на которой путём голосования определяются те, кто достиг наибольших высот в футболе за год.

Церемония BEYOND Developments Globe Soccer Awards состоится 28 декабря в отеле Atlantis The Royal (Дубай). В список претендентов вошли 25 футболистов со всего мира.

Номинанты на звание игрока года: Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / ПСЖ, Италия), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Александер Исак («Ливерпуль», Швеция), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид», Бразилия), Гарри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Роберт Левандовски («Барселона», Польша), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия), Нуну Тавареш (ПСЖ, Португалия), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Рафинья («Барселона», Бразилия), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Витинья (ПСЖ, Португалия), Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В прошлом году лучшим футболистом года был признан вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

