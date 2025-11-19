Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы претенденты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards
Другие новости
19 ноября 2025, 18:13 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:39
403
0

Названы претенденты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards

Среди номинантов – Дембеле, Ямаль, Винисиус, Мбаппе, Салах, Рафинья, Витинья и другие

19 ноября 2025, 18:13 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:39
403
0
Названы претенденты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 19 ноября, были опубликованы номинанты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards. Это ежегодная церемония награждения, на которой путём голосования определяются те, кто достиг наибольших высот в футболе за год.

Церемония BEYOND Developments Globe Soccer Awards состоится 28 декабря в отеле Atlantis The Royal (Дубай). В список претендентов вошли 25 футболистов со всего мира.

Номинанты на звание игрока года: Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / ПСЖ, Италия), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Александер Исак («Ливерпуль», Швеция), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид», Бразилия), Гарри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Роберт Левандовски («Барселона», Польша), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия), Нуну Тавареш (ПСЖ, Португалия), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Рафинья («Барселона», Бразилия), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Витинья (ПСЖ, Португалия), Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В прошлом году лучшим футболистом года был признан вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Номинанты на звание игрока года Globe Soccer Awards

По теме:
Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards
Игрок сборной Украины претендует на звание MVP первого окна квалификации
Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Globe Soccer Awards Усман Дембеле Джанлуиджи Доннарумма Дезире Дуэ Виктор Дьекереш Эрлинг Холанд Ашраф Хакими Александер Исак Винисиус Жуниор Гарри Кейн Хвича Кварацхелия Роберт Левандовски Лаутаро Мартинес Килиан Мбаппе Скотт Мактоминей Нуну Тавареш Майкл Олисе Коул Палмер Педри Рафинья Диас Деклан Райс Фабиан Руис Мохамед Салах Витинья (ПСЖ) Флориан Вирц Ламин Ямаль лучший игрок
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: сборная Украины по биатлону сформировала заявку на первый этап КМ
Биатлон | 19 ноября 2025, 10:40 3
Источник: сборная Украины по биатлону сформировала заявку на первый этап КМ
Источник: сборная Украины по биатлону сформировала заявку на первый этап КМ

Состав команды насчитывает шестерых спортсменов

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18 ноября 2025, 21:19 33
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте

Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...

Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Футбол | 19.11.2025, 16:59
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19.11.2025, 08:18
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Война | 19.11.2025, 09:00
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 22
Футбол
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49 1
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем