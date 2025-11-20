Известна судьба легенды Динамо Шацких после увольнения с поста тренера

Легенда киевского «Динамо» и лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких недавно покинул пост главного тренера ФК «Андыжан», выступающего в чемпионате Узбекистана.

По информации источника, Максим может уехать тренировать в Кыргызстан. В его услугах серьезно заинтересован клуб, который поднялся в элитный дивизион Кыргызстана – «Азия».

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.