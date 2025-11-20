Украина. Премьер лига20 ноября 2025, 19:22 |
Известна судьба легенды Динамо Шацких после увольнения с поста тренера
Максим может поехать тренировать в Кыргызстан
20 ноября 2025, 19:22 |
Легенда киевского «Динамо» и лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких недавно покинул пост главного тренера ФК «Андыжан», выступающего в чемпионате Узбекистана.
По информации источника, Максим может уехать тренировать в Кыргызстан. В его услугах серьезно заинтересован клуб, который поднялся в элитный дивизион Кыргызстана – «Азия».
Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.
