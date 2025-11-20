КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»

Известный тренер Виталий Кварцяный раскритиковал игру Владислава Ваната в матче против команды Исландии.

«Видимо, тренеры делали ставку на скорость Ваната, который должен был обыграть в этом компоненте габаритных исландцев благодаря технике, но не совсем получилось. Имел хороший момент в начале второго тайма, но запутался с ударом и упустил возможность. В целом, игра Ваната не удалась», – сказал Виталий Кварцяный.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.