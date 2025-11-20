Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
20 ноября 2025, 05:22
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»

Известный тренер – о Владиславе Ванате

КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
УПЛ. Виталий Кварцяный

Известный тренер Виталий Кварцяный раскритиковал игру Владислава Ваната в матче против команды Исландии.

«Видимо, тренеры делали ставку на скорость Ваната, который должен был обыграть в этом компоненте габаритных исландцев благодаря технике, но не совсем получилось. Имел хороший момент в начале второго тайма, но запутался с ударом и упустил возможность. В целом, игра Ваната не удалась», – сказал Виталий Кварцяный.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Виталий Кварцяный Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Владислав Ванат ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
