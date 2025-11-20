Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:42 |
941
0

«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине

Кларк – о выходе команды на ЧМ-2026

20 ноября 2025, 19:42 |
941
0
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал, как мотивировал команду для выхода на чемпионат мира 2026.

«Мы и раньше были близки к чемпионату мира. Оглядываясь на игру с Украиной в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, ты понимаешь, что в тот день мы, пожалуй, замерли. Мы тогда не играли так свободно.

После поражения от Украины я долго разговаривал с игроками. Это был один из моих самых долгих разговоров с игроками. Перед игрой с Данией я нарисовал на доске большое грустное лицо и вспомнил об Украине.

Очевидно, попасть после этого на Евро-2024 было успехом. Я сказал игрокам помнить, что мы чувствовали после Украины, и сохранять эти чувства. Я сказал, что когда в следующий раз мы дойдем до этого этапа – мы переступим эту черту. И так и произошло», – сказал Кларк.

По теме:
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
Стив Кларк сборная Шотландии по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Футбол | 20 ноября 2025, 16:49 5
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»

Ян Урбан доволен жеребьевкой

Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Футбол | 20 ноября 2025, 05:02 2
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа

Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 17:17
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 287
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 37
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем