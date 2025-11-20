«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал, как мотивировал команду для выхода на чемпионат мира 2026.

«Мы и раньше были близки к чемпионату мира. Оглядываясь на игру с Украиной в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, ты понимаешь, что в тот день мы, пожалуй, замерли. Мы тогда не играли так свободно.

После поражения от Украины я долго разговаривал с игроками. Это был один из моих самых долгих разговоров с игроками. Перед игрой с Данией я нарисовал на доске большое грустное лицо и вспомнил об Украине.

Очевидно, попасть после этого на Евро-2024 было успехом. Я сказал игрокам помнить, что мы чувствовали после Украины, и сохранять эти чувства. Я сказал, что когда в следующий раз мы дойдем до этого этапа – мы переступим эту черту. И так и произошло», – сказал Кларк.