Италия – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября сборная Италии начнет выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье.

В четвертьфинале итальянцы, которые являются действующими чемпионами, сыграют против Австрии. Первый матч начнется в 17:00 по Киеву.

Противостояние состоит из трех поединков: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть две встречи.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Италия – Австрия

Маттео Берреттини – Юрий Родионов

Флавио Коболли – Филип Мисолич

Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Александер Эрлер / Лукас Мидлер

Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Бельгии.

