Италия – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Дэвса 2025
19 ноября сборная Италии начнет выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье.
В четвертьфинале итальянцы, которые являются действующими чемпионами, сыграют против Австрии. Первый матч начнется в 17:00 по Киеву.
Противостояние состоит из трех поединков: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть две встречи.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Италия – Австрия
- Маттео Берреттини – Юрий Родионов
- Флавио Коболли – Филип Мисолич
- Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Александер Эрлер / Лукас Мидлер
Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Бельгии.
