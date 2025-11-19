Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Италия – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Италия – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Дэвса 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября сборная Италии начнет выступления в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье.

В четвертьфинале итальянцы, которые являются действующими чемпионами, сыграют против Австрии. Первый матч начнется в 17:00 по Киеву.

Противостояние состоит из трех поединков: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть две встречи.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Италия – Австрия

  • Маттео Берреттини – Юрий Родионов
  • Флавио Коболли – Филип Мисолич
  • Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Александер Эрлер / Лукас Мидлер

Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Бельгии.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

